Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul Cenaclu Flacara, care a avut un succes uriaș in urma cu aproape un an, cand s-a umplut pana la refuz cinematograful de la Dej, vine din nou in atenția iubitorilor de poezie si muzica folk, de aceasta data la Cluj-Napoca. Organizatorii evenimentului au pus la bataie patru bilete gratuite pentru…

- Folclorul gherlean are viitorul asigurat. Talentatii copii cu aptitudini muzicale au mare trecere si in cadrul unor reprezentatii desfasurate la nivel judetean. Sala „Dumitru Farcas” a Casei de cultura a studentilor din Cluj-Napoca a gazduit la sfarșit de septembrie spectacolul „Toamna, cand cad brumele”,…

- Biroul Permanent Județean al PSD Cluj a decis sa il susțina in continuare la șefia partidului pe Liviu Dragnea. Filialele PSD Cluj-Napoca, Dej, Turda, Gherla, Campia Turzii si Huedin vor merge in continuare ”pe mana” președintelui Liviu Dragnea, decizia fiind luata astazi in Biroul Permanent. „Biroul…

- Biletele pentru concertul pe care Lenny Kravitz il va sustine anul viitor, pe 6 mai, la Cluj-Napoca, au fost puse in vanzare miercuri si au preturi destul de piperate. Ele sunt cuprinse intre 275 lei si 545 lei, anunta organizatorii,...

- La data de 22 august, politistii Serviciului Rutier Cluj au organizat si desfasurat o actiune de combatere a încalcarii regimului legal de viteza și de prevenire a accidentelor de circulație. Actiunea a fost desfasurata pe D.N.1C E576 si D.N. 17, pe tronsonul Cluj-Napoca – Jucu…

- Impact extrem de puternic intre doua mașini sambata dimineața, pe șoseaua Gherla – Dej, in zona localitații Bunești. Un șofer a fost ranit și a ajuns la spital. In jurul orei 6,20, un șofer de 29 de ani din Iași, care conducea un autovehicul marca Volkswagen inmatriculat in Germania, dinspre Cluj-Napoca…

- S-a stins din viața la varsta de 80 de ani taragotistul Dumitru Farcaș, un artist desavarșit, pe care gherlenii au avut ocazia sa-l asculte și sa-l aplaude de multe ori, in spectacole artistice. Instrumentistul a murit in noaptea de luni spre marti intr-un spital din Cluj-Napoca, unde se afla internat…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineața in jurul orei 08:00 pe DN1C, pe raza localitații Iclod. Potrivit primelor informații șoferul unei autoutilitare marca Volkswagen care circula pe direcția de mers Cluj Napoca spre Gherla, din motive inca necunoscute a pierdut controlul asupra direcției de…