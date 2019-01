Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", o biografie a ucigașului in serie american Ted Bundy, in care a debutat ca actor muzicianul James Hetfield, solistul trupei de rock Metallica, va avea premiera la ediția de anul acesta a Festivalului Sundance, potrivit The Independent, potrivit…

- Filmul "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", o biografie a ucigasului in serie american Ted Bundy, in care a debutat ca actor muzicianul James Hetfield, solistul trupei de rock Metallica, va avea premiera la editia de anul acesta a Festivalului Sundance, potrivit The Independent.

- Astfel ca in acest an ii vom revedea pe Avengers, o vom cunoaște pe Captain Marvel, iar studiourile ne propun și un film cu tinerii X-Men. De asemenea, Spider-Man va reveni pe marile ecrane, cu un nou adversar. Nu vor lipsi nici horror-urile, animațiile, al noualea film „Star Wars”, dar și…

- Astfel ca in acest an ii vom revedea pe Avengers, o vom cunoaște pe Captain Marvel, iar studiourile ne propun și un film cu tinerii X-Men. De asemenea, Spider-Man va reveni pe marile ecrane, cu un nou adversar. Nu vor lipsi nici horror-urile, animațiile, al noualea film „Star Wars”, dar și…

- Daca 2018 te-a dezamagit in materie de filme, viitorul suna mult mai bine. Ca in fiecare an din ultimul deceniu, supereroii sunt in prim-plan, dar ne tenteaza destule titluri și din alte genuri cinematografice. Revin pe marele ecran regizori precum Quentin Tarantino, Martin Scorsese, James Cameron sau…

- Nominalizarile pentru cea de-a 25-a editie a SAG Awards au fost anuntate miercuri.„A Star is Born”, unde Cooper joaca alaturi de Lady Gaga, a primit patru nominalizari - pentru „cea mai buna distributie”, „cel mai bun actor” (Bradley Cooper”, „cea mai buna actrta” (Lady Gaga) si „cel mai bun actor in…

- Studioul Warner Bros. si DC Comics pregatesc un film despre supereroul Blue Beetle care va fi interpretat de un actor "latino", potrivit site-ului de specialitate The Wrap citat de EFE. Filmul se va axa asupra personajului Jaime Reyes, cu cele trei identitati ale sale explorate de seria de comics Blue…

- Iulia Vantur debuteaza la Bollywood in rolul principal din filmul Radha Kyun Gori Main Kyun Kaala, regizat de Prem Șoni, scrie Hotnews. Vedeta este cap de afis in primul ei film de la Bollywood. „Pasiunea pentru muzica mi-a adus multa satisfacție și colaborari extrem de frumoase in India. Filmul se impletește natural…