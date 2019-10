Stiri pe aceeasi tema

Vicepresedintele american Mike Pence va pleca spre Turcia "in urmatoarele 24 de ore", in speranta de a negocia o incetare a focului intre fortele turce si kurde in nord-estul Siriei, a declarat marti un inalt responsabil american, citat de AFP, potrivit Agerpres.

- 'Obiectivul nostru numarul unu este de a ne folosi diplomatia pentru a incerca sa ajungem la un acord privind incetarea focului si a readuce situatia sub control' dupa ofensiva Turciei, a declarat el sub protectia anonimatului. Mike Pence, care a anuntat luni ca se va deplasa pe viitor in Turcia…

- Vicepresedintele american Mike Pence va pleca spre Turcia "in urmatoarele 24 de ore", in speranta de a negocia o incetare a focului intre fortele turce si kurde in nord-estul Siriei, a declarat marti un inalt responsabil american, citat de AFP. "Obiectivul nostru numarul unu este de a ne folosi diplomatia…

- Statele Unite au impus luni sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, printr-un decret prezidential semnat de Donald Trump. Decretul vizeaza sa convinga Ankara „sa inceteze imediat ofensiva” in Siria, a anuntat administratia americana. „Sunt pregatit sa distrug rapid economia Turciei daca liderii…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut luni, in cadrul unei convorbiri telefonice, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa ''puna capat invaziei'' in Siria si sa declare ''incetarea focului imediat'', a declarat vicepresedintele Mike Pence, relateaza AFP. "Statele…

- "Putin conteaza ce spun unii, nu vom opri aceasta operatiune" care vizeaza Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nord-estul Siriei, a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul. "Primim acum amenintari din dreapta si din stanga, ni se spune 'Opriti' (...). Nu ne vom intoarce inapoi",…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…