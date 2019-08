Siria: Forţele regimului de la Damasc avansează în provincia Idleb Fortele regimului sirian au reluat controlul asupra unei localitati din nord-vestul Siriei, primul castig teritorial din provincia Idleb, unde luptele s-au soldat duminica cu 61 de morti, transmite AFP.



Rachete antiaeriene rusesti au fost lansate la inceputul serii spre drone provenind din bastionul dominat de jihadisti deasupra bazei militare ruse de la Hmeimim in provincia alaturata Latakia, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH) si de televiziunea siriana.



