Siria: 15 rebeli au murit în atacuri aeriene ale Rusiei în nord-vestul ţării Aviatia rusa a luat ca tinta un post militar al rebelilor in satul Madaya, in sudul provinciei Idlib, conform OSDO. Cincisprezece membri ai fortelor proregim si patru jihadisti si rebeli au fost de asemenea ucisi in timpul unor confruntari la marginea provinciei, a mai transmis OSDO. Aceasta regiune, care cuprinde o mare parte din provincia Idlib, precum si sectoare din provinciile vecine Hama, Alep si Latakia, a facut obiectul unui acord in 2018 intre Ankara, sustinatoare a rebelilor activi in zona, si Moscova, menit a crea o 'zona demilitarizata', dar care nu a fost niciodata aplicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

