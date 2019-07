Simona Halep si-a recuperat contul de Instagram dupa ce a fost atacata de hackeri Simona Halep a reusit sa isi recupereze contul de Instagram dupa ce a fost atacata de hackeri care au cerut bani in numele sportivei.



Marti seara, pe contul Simonei de pe reteaua de socializare au aparut mesaje curioase, campioana de la Wimbledon cerandu-le celor peste 1,3 milioane de urmaritori sa o ajute cu bani pentru ca ar fi blocata in Elvetia.



La scurt timp, Halep a postat un mesaj pe Twitter prin care anunta ca a fost victima unui atac.



"Va rog sa-i ignorati pe hackerii care se distreaza acum pe contul meu de Instagram. Suntem la curent cu ce se intampla si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

