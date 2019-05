Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en titre de la Roland Garros, Simona Halep, s-a calificat in runda a treia a turneului de Mare Șlem parizian, joi, dupa o victorie in trei seturi in fața polonezei Magda Linette, cu 6-4, 5-7, 6-3. Halep (27 ani), a treia favorita, a obținut o victorie muncita, dupa doua ore și 11 minute, in…

- Simona Halep (2 WTA) a fost eliminata prematur la turneul de la Roma, înca din turul secund, si îsi poate concentra atentia asupra turneului de Grand Slam de la Roland Garros, care se va desfasura în perioada 26 mai - 9 iunie, informeaza Mediafax.Campioana din editia trecuta a…