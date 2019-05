Și TĂRICEANU și-a luat porția de huiduieli: ”ALDE și PSD, aceeași mizerie!” Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a fost intampinat cu huiduieli de un grup de protestatari, duminica, la Brașov, unde a avut loc „Marșul demnitații” organizat de alianța. Oamenii au scandat și impotriva jandarmilor, care i-au legitimat, relateaza Mediafax. Cei cațiva manifestanți au adus la fața locului și un sicriu și o cruce. Cele aproximativ 30 de persoane adunate in apropierea Platformei Roman, unde a avut loc, duminica, mitingul ALDE de la Brașov, au adus cu ele un sicriu și o cruce, au purtat pancarte pe care scria „Tariceanu pentru noi este Dragnea 2” și au scandat lozinci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

