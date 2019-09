Prințesa Diana parea extrem de mandra in ziua in care l-a condus pe Prințul William in prima sa zi de școala. Insa a avut și un sfat pentur el inainte de a cobori din mașina. Prințesa de Wales s-a aflat la porțile școlii atat pentru William cat și pentru Harry atunci cand aceștia au inceput școala. In timp ce majoritatea copiilor se infrunta cu parinții care vor sa le faca poze in prima zi de școala, cei din familia regala sunt intampinați de mass-media la porțile școlii. Pentru a le oferi copiilor lor o viața cat mai normala posibil, ducii de Cambridge fac prima zi de școala mai privata și aleg…