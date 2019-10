Senat/Comisia de buget: Raport favorabil pentru propunerea legislativă privind impozitarea bacşisului Comisia de buget-finante a Senatului a acordat, marti, raport favorabil propunerii legislative initiate de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, prin care bacsisul incasat de la clienti in cazul serviciilor de restaurant sau bar este evidentiat distinct pe bonul fiscal.



"Prin bacsis se intelege orice suma de bani oferita in mod voluntar de catre client in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN '5.610 Restaurante' si '5.630 Baruri si alte activitati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

