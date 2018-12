Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a anuntat vineri ca va deporta un cetatean american care a fost retinut pentru ca a intrat ilegal in aceasta tara, aceasta actiune parand sa aiba rolul de a stimula dialogul cu Statele Unite, informeaza agentia The Associated Press.

- Postul de televiziune american CNN a deschis un proces impotriva președintelui american Donald Trump și a mai multor oficiali de la Casa Alba, in urma conflictului privind revocarea acreditarii jurnalistului Jim Acosta la Casa Alba, relateaza CNN, citat de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- Mult timp, Phenianul a dus o politica numita de "byungjin" sau "de dezvoltare simultana" a capacitatilor sale nucleare si a economiei. In aprilie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a anuntat ca a incheiat cursa inarmarii nucleare si ca Nordul se concentreaza mai departe pe "constructia economica socialista".…

- General-locotenentul Wayne Eyre, numarul doi in comandamentul ONU care monitorizeaza armistitiul coreean, s-a adresat participantilor la un eveniment organizat de Institutul Carnegie pentru Pacea Internationala din Washington, in ajunul unei noi vizite la Phenian a secretarului de stat american,…

- Relatiile bune cu Kim Jong Un cu care se lauda Donald Trump nu vor anula sanctiunile. Purtatoarea de cuvant a Departamentului american de Stat a declarat ca masurile punitive fata de Coreea de Nord vor fi menținute pana cand tara va fi complet denuclearizata.

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat, joi, in cadrul Consiliului de Securitate ONU, ca daca regimul de la Phenian se va indeparta de calea diplomației și a denuclearizarii se va confrunta cu „izolare continua și presiune”, relateaza Reuters.„Sancțiunile impuse de Consiliul…

- La prima sa presedintie la Consiliul de Securitate al ONU, imprevizibilul presedinte american Donald Trump s-a conformat cu placere protocolului riguros in vigoare: le-a multumit pe rand oratorilor dupa discursurile lor, inclusiv adversarilor sai, si s-a tinut de textul ce i-a fost prezentat, fara sa…