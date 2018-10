Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a declarat, luni seara, ca interzicerea focului de artificii la sarbatorile Iasiului de catre Politie reprezinta o „presiune politica nepermisa", adaugand ca iesenii se vor bucura de concert si poate, cat mai curand, si de un foc de artificii. „Asta chiar daca trebuie sa tragem…

- Mai jos redam integral postarea de pe Facebook a lui Marius Ostaficiuc. "Am luat act, nu fara stupefactie, de recentele declaratii, sau, mai bine zis, manifestari nervoase ale primarului Mihai Chirica, unice in politica romaneasca, socante prin violenta si patima. Pana si in politica, exista o limita…

- Fostul premier Victor Ponta considera ca, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, a disparut ultima speranta de reformare din interior a partidului. "PSD a pierdut / Dragnea a castigat / ultima speranta de reforma din interior a disparut (...). Romania pierde insa cel mai mult:…

- Primarul Mihai Chirica a dat ieri asigurari ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei, pentru definirea casatoriei ca o uniune intre un barbat si o femeie, se va desfasura la Iasi fara probleme de organizare. Seful din Palatul Roznovanu a mentionat ca Autoritatea Electorala Permanenta a luat deja…

- "Este regretabil ca domnul Ivan, probabil presat de apropierea alegerilor europarlamentare, incearca sa castige capital electoral urmand bine-cunoscuta reteta a Monicai Macovei de a-i intoxica pe colegii de la Bruxelles cu minciuni despre Romania. Probabil ca dansul si-a facut un calcul meschin si…

- "Dupa discutii cu mai multi colegi din Parlamentul European, voi depune la inceputul sesiunii de toamna a Parlamentului European o solicitare de excludere a PSD-ului din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European. Voi inainta conducerii Grupului un dosar…