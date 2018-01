Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Statele Unite se confrunta cu „amenintari in crestere” din partea Chinei si Rusiei, „puteri revizioniste” care „incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare”, a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua „Strategie de aparare…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca intentioneaza sa creeze o "armata terorista" in Siria, avertizand ca Turcia va distruge un contingent kurd sustinut de Washington.

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Donald Trump este din nou in centrul atenției dupa ce a folosit cuvinte grele la adresa imigranților din țari foarte sarace. Președintele nu ințelege de ce Statele Unite accepta oameni din Haiti sau Africa și și-ar dori imigranți din state ca Norvegia.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP. Presedintele republican american, care a marcat o schimbare clara…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au discutat joi despre programul nuclear nord-coreean, intr-o convorbire telefonica initiata de Washington, a anuntat Kremlinul, citat de AFP.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a acuzat miercuri pe Donald Trump ca a ”oferit Ierusalimul cadou miscarii sioniste” si a apreciat ca Statele Unite nu mai au ce rol sa joace in procesul de pace, relateaza AFP, potrivit News.ro . ” Ierusalimul este si va ramane etern capitala statului Palestina”,…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Flynn a pledat vinovat vineri la acuzația ca a mințit FBI in legatura cu contactele sale cu Rusia și a fost de acord sa coopereze cu procurorii care investigheaza acțiunile apropiaților lui Donald Trump inainte ca acesta sa ajunga președintele SUA.Procurorii americani susțin ca Flynn și…

- Fostul consilier pentru securitate naționala al lui Donald Trump, Michael Flynn, a recunoscut ca a mințit anchetatorii FBI in legatura cu intalnirile sale cu ambasadorul rus in Statele Unite

- Președintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU vizand imbunatațirea gestionarii internaționale a migranților și refugiaților, considerat "incompatibil" cu politica sa migratorie, a anunțat sambata misiunea SUA de pe langa Națiunile Unite,…

- Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, a pledat vinovat in fata acuzatiei de marturie mincinoasa, in dosarul privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza CNN. Fostul consiler prezidential…

- Redifuzarea de catre presedintele american Donald Trump pe Twitter a unor clipuri antimusulmane a provocat o infruntare diplomatica, foarte rara, intre Statele Unite si cel mai apropiat aliat al lor, Regatul Unit, relateaza AFP, conform news.ro.Donald Trump a raspuns sec, miercuri seara, criticilor…

- Presedintele american, Donald Trump, le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, unor republicani din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului cu privire la presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile prezidentiale din anul…

- Președintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala și a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP. La rândul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- Circa 3.000 de militari americani au fost desfașurați suplimentar în Afganistan, în baza noii strategii a președintelui Donald Trump pentru aceasta țara devastata de razboi, a anunțat joi Pentagonul, scrie AFP citata de Agerpres. Ministerul american al Apararii evaluase pâna…

- Rusia poate sta liniștita. Politicienii americani se straduiesc singuri sa îngradeasca puterea SUA de a gestiona conflicte externe grave, ce pun în pericol stabilitatea internaționala. Senatorii americani cauta o procedura de a limita puterea președintelui SUA de a lansa un atac…

- Dupa ce a efectuat un turneu de 12 zile in Asia, presedintele american a sustinut o conferinta de presa la Washington in care a subliniat obiectivele SUA cu privire la Coreea de Nord.”Am cerut fiecarei natiuni, inclusiv Chinei si Rusiei, sa se uneasca pentru a izola regimul nord-coreean,…

- Deputatii rusi au adoptat miercuri o lege care permite ca orice institutie internationala de presa sa fie desemnata drept ”agent din strainatate” - riposta Moscovei fata de inregistrarea sub aceasta desemnare a postului sau RT in Statele Unite, relateaza AFP.Aceasta masura - care plaseaza…

- Politicieni rusi de rang inalt neaga declaratiile premierului britanic, Theresa May, prin care aceasta acuza Rusia de ingerinte in alegerile prezidentiale din SUA si de lansarea unui razboi informational impotriva Occidentului, relateaza BBC News. Theresa May a declarat, luni, ca Rusia…

- Presedintele american Donald Trump considera ca amenintarea nucleara din partea Coreei de Nord este mai importanta decat presupusele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, a declarat duminica un consilier al Casei Albe. Marc Short, director pentru afaceri legislative…

- Presedintele american, care recent a fost descris de presa de stat nord-coreeana drept un "batran nebun", a raspuns printr-un mesaj pe Twitter la insultele Phenianului. "De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma «batran», in conditiile in care eu nu l-as numi NICIODATA «scund si gras»? Oh,…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a descris drept "normal" dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, despre care a spus ca se comporta "corect si amical", informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Prezent la summitul organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC),…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu "invinovateste" China ca "a profitat" de SUA, adaugand ca ar fi facut acelasi lucru, relateaza dpa."Nu invinovatesc China. Invinovatesc incompetenta administratiilor (americane - n.r.) trecute ca au permis Chinei sa profite de SUA in privinta…

- Nord-coreeni au urmarit indeaproape vizita efectuata de președintele american Donald Trump in Asia, dar dupa discursul ținut in fața parlamentului de la Seul, un oficial a transmis pentru CNN ca nu ii intereseaza ce are de spus liderul de la Casa Alba. Deși tonul liderului american a fost mult mai supus…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, președintele american, Donald Trump i-a transmis lui Kim Jong-un un mesaj in care ii spune ca inca mai este timp pentru negocieri, scrie BBC News. In timp ce condamna ”fantezia intunecata” a regimului de la Phenian in parlamentul sud-corean, Trump nu a…

- Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul vizitei în Coreea de Sud, ca vremea scuzelor a trecut șica a venit vremea forței în relația cu Coreea de Nord. „Nu ne subestimati, nu ne puneti la încercare”, a fost mesajul transmis de presedintele…

- Coreea de Sud va cumpara de la Statele Unite armament in valoare de "miliarde de dolari" pentru a face fața amenințarilor dinspre Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, a declarat marți președintele american Donald Trump, citat de France Presse. Aliat strategic al SUA și…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca SUA sunt pregatite sa utilizeze intreaga gama de forte militare pentru a opri amenintarea din partea Coreei de Nord, dar ca se concentreaza pe solutii pentru prevenirea unui conflict armat si solicita actiuni la nivel mondial, relateaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump nu exclude o intrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-un pentru a-l convinge sa renunte la ambitiile sale nucleare, cu toate ca recunoaste ca un astfel de scenariu este prematur, informeaza duminica AFP. Intrebat in emisiunea "Full Measure" difuzata duminica…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat duminica, la sosirea in Japonia, ca "niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP. "Nimeni, niciun dictator, niciun regim si nicio natiune…

- Presedintele american Donald Trump l-a calificat marti drept 'mincinos' pe fostul sau consilier George Papadopoulos, unul din cei trei inculpati in ancheta privitoare la ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din noiembrie 2016, si a minimalizat rolul acestuia in campanie, transmite AFP.Intr-o…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, și fostul sau asociat Richard Gates s-au declarat luni nevinovați in cele 12 capete de acuzare la adresa lor in cadrul anchetei privind implicarea Rusiei in campania prezidențiala din SUA din 2016, informeaza EFE. Manafort și…

- Potrivit agentiei semioficiale de presa ILNA, purtatorul de cuvant al MAE iranian, a declarat in legatura cu posibilitatea unei intrevederi intre cei doi sefi de stat ca "o intentie a fost exprimata de partea americana care nu a fost aprobata de presedintele Rouhani".In anul 2013, Barack…

- Statele Unite au publicat vineri o lista de 39 de societați de armament ruse cu care va fi interzis comerțul, conform unei noi legi americane, transmite AFP citata de Agerpres. Printre aceste societați legate de armata și de agențiile de informații ale Rusiei se numara mari grupuri de export,…

- Administratia Trump a dispus aplicarea unor verificari suplimentare în cazul solicitantilor de azil, masurile urmând sa intre în vigoare începând de miercuri, anunta Departamentul de Stat de la Washington, potrivit Mediafax. Potrivit noilor dispozitii, toti refugiatii…