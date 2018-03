Stiri pe aceeasi tema

- Romania este invitata de onoare la targul de carte de la Leipzig. Printre scriitorii participanti sunt si ieseni. Insa acestia sunt dezamagiti ca in tara lor de bastina se vorbeste prea putin despre acest fapt care ar trebui sa ne faca mandri. Iata ce a relatat Florin Lazarescu pe Facebook: "Urla presa…

- Cei mai importanti scriitori romani, Mircea Cartarescu, Norman Manea, Ana Blandiana, Matei Visniec, George Banu, Catalin Florescu, Robert Serban, sunt prezenti, in aceasta saptamana, cu cele mai recente titluri traduse in germana si franceza la saloanele de carte de la Leipzig si Paris.

- President Klaus Iohannis congratulates Tiberiu Useriu for the latter's performance in winning for a third time in a row the Arctic Ultra marathon. "Congratulations, Tiberiu Useriu, for winning the Arctic Ultra marathon! For the third consecutive time, Romania's flag is topping one of the toughest…

- Ana Blandiana participa, alaturi de mai multi scriitori romani, la Targul de carte de la Leipzig care se desfasoara intre 15 si 18 martie, si unde Romania este tara invitata de onoare. Cu aceasta ocazie, intr-un interviu pentru „Adevarul”, scriitoarea a vorbit despre activitatea pe care o va avea la…

- Sa raman sau sa plec?, aceasta este intrebarea esentiala intr-o Romanie incercata de ample proteste anticoruptie, dar si de instabilitate institutionala. E o intrebare pe care si-o pun chiar si scriitorii prezenti la Targul de Carte de la Leipzig, unde tara noastra este invitata de onoare. O intrebare…

- "Zoom in Romania" este mottoul sub care, la standul Romaniei (Hala 4, E501), in spatii consacrate dezbaterilor, precum Forum Ost-SudOst si Cafe Europa, dar si in alte locatii cunoscute din Leipzig, vor avea loc peste 60 de evenimente care promoveaza autorii romani contemporani. "Promovarea culturii…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a sustinut miercuri, alaturi de premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, discursul inaugural al Targului de Carte de la Leipzig, la care Romania are statutul de tara invitat de onoare, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES. "Romaniei…

- Oliver Zille, directorul Targului de Carte de la Leipzig la care Romania este invitat de onoare, a afirmat ca isi doreste "ca literatura romana sa trezeasca interesul specialistilor" si "ca vizitatorii targului de carte sa descopere o tara noua si sa invete sa o iubeasca". "Imi doresc ca literatura…

- La 7 martie, in buletinul de știri al postului de televiziune NTV Moldova, dar și pe pagina de Facebook a acestei televiziuni a fost difuzat reportajul “Roibu: “Unirea inseamna tradare” , in care aleșii locali care au semnat declarațiile simbolice de reunire a Republicii Moldova cu Romania sunt acuzați…

- Alexandra Stan, una din cele mai de succes canterete peste hotare, a transmis un mesaj dur pe Facebook in care arata care este adevarata fata a spitalelor din Romania. „Imi iubesc tara si ma mandresc peste tot in lume cu faptul ca sunt romanca, dar nu pot sa inteleg de ce noi intre noi nu […]

- Principesa Margareta ar putea candida la președinție din partea PSD. Este o informație „pe surse” pe care a dezvaluit-o jurnalista Marilena Rotaru pe pagina sa de Facebook. „Tradare pana la capat”, mai scrie omul de televiziune. „Principesa Margareta va candida la președinție din partea PSD. Tradare…

- Intre 15-18 martie are loc in Germania Targul de Carte de la Leipzig. La primul mare targ de carte german al primaverii, aproape 2400 de expozanti din peste 40 de tari vor prezenta lucrarile lor unui numar de ca. 200.000 de vizitatori. Invitatul de onoare la editia din acest an a Targului de Carte de…

- Timp de sase zile am insotit un jurnalist german venit sa intervieveze o serie de scriitori romani mai tineri si mai putini tineri (de la Anastasia Gavrilovici - cea mai tanara - pana la Nora Iuga, care pe 4 ianuarie a implinit 87 de ani), in vederea prezentarii literaturii romane contemporane la Deutschlandradio…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur s-au intors acasa, dupa o luna petrecuta in Amsterdam. Actorul a incheiat filmarile, iar acum cei doi, impreuna cu copiii lor iși vor relua activitațile din Romania. Dana și Dragoș au gasit greu o casa pe gustul lor, iar vremea capricioasa le-a cam dat planul peste cap.…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dana Girbovan, presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, ii transmite Procurorului General ca, in urma dezvaluirilor facute de presa libera, se naste o...

- Romania va participa, in premiera, la Targul International de Carte de la Minsk, in perioada 28 februarie - 4 martie, cu un stand national organizat de Ambasada Romaniei in Republica Belarus si de Institutul Cultural Roman de la Varsovia, conform unui comunicat de presa comun al celor doua institutii,…

- Girbovan, la adresa lui Lazar: Are obligatia nu de a gasi mereu scuze procurorilor, ci de a investiga dezvaluirile Presedintele UNJR, Dana Girbovan, il critica pe Augustin Lazar, precizand ca acesta are obligatia de a investiga fiecare dezvaluire, nu de a gasi scuze procurorilor, mentionand ca…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, le-a promis oamenilor ca va veni alaturi de ei la aceasta mișcare de strada. "Va dați seama ca vin alaturi de voi miercuri, la Cotroceni, la ora 18.00! ... Kovesi, Romania NU e sufrageria ta! Iohannis, eu NU sunt "romanul tau". Sunt doar roman, LIBER! Va…

- Simona Halep a renunțat la turneul de la Doha din cauza unei accidentari suferite și a revenit in Romania. Romanca a fost extrem de suparata și a oferit o explicație. Simona a transmis pe Facebook ca sanatatea i s-a deteriorat serios, dar spera sa se recupereze cat mai rapid. „Din pacate,…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat.…

- Traducatorul Ernest Wichner a fost nominalizat la premiul pentru categoria carte straina - traducere pentru versiunea in limba germana a romanului "America de peste pogrom" /"Oxenberg & Bernstein", semnat de Catalin Mihuleac, care va fi oferit la Targul de Carte de la Leipzig (15 - 18 martie), anunta…

- Israela a vorbit la o emisiune tv despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu mai parasi domiciliul. "Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor de aceea. Am o boala grea, astm, si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul…

- Un primar din Gorj a ridicat calculatoarele angajatelor care l-ar barfi pe Facebook. Edilul Ionuț Stan din comuna Albeni a aflat ca doua angajate și-ar fi creat conturi false pe rețelele de socializare, pe care le-ar accesa in timpul programului de lucru. In cazul in care va fi depusa o plangere, edilul…

- Florin Tanase, capitanul FCSB-ului, a facut autocritica echipei pentru primele doua meciuri de pregatire, ambele soldate cu infrangeri. Ca sa echilibreze balanta, Tanase a vorbit si despre lucrurile bune aratate de elevii lui Nicolae Dica in partiele amicale care au urmat. Decarul vicecampioanei…

- Tinerii liberali cer studenților sa se delimiteze de noul ministru al Educației, folosind hashtagul #NuInNumeleMeu, pe rețelele de socializare.Organizația de Tineret a PNL spune ca este o forma de protest in mediul online prin care vor sa demonstreze ca nu sustin demersul complice al mediului universitar…

- Romania detine pentru prima data calitatea de tara partenera si de invitat de onoare la Targul International de Turism FESPO Zurich, cea mai mare manifestare pentru public din Elvetia, cu un numar de 60.000 de vizitatori si 600 de expozanti, ce se desfasoara in perioada 25 - 28 ianuarie 2018, informeaza…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, spune, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca la 159 de ani de la Unirea Principatelor in Romania avem 2.418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior. "La 159 de la Unirea Principatelor Romane avem 2.418 unitati scolare cu gruprile…

- Apelul a fost lansat pe Facebook, sub titlul "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti""In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei…

- Aproximativ 100 de persoane au participat astazi la un prostes mut in Piața Victoriei din București, cu spatele catre Guvernul Romaniei. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele „Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva…

- Peste 20.000 de oameni protesteaza in Piața Universitații din capitala nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook iar acțiunea este intitulat pe retelele de socializare „Romania spune ‘nu’ coruptiei, toti pentru justitie”. In București…

- Meteorologii au emis, vineri, doua informari meteorologice de vremea rea valabile pentru urmatoarele zile. Prima intra in vigoare vineri seara la ora 20:00 si expira sambata la ora 18:00. In acest interval se anunta ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramures…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a avut o replica acida la adresa scandalului din Partidul Social Democrat. Basescu spune ca intr-un context european extrem de important pentru țara noastra, politicienii din partidul de guvernare “se joaca de-a doamna Carmen” și compara comportamentul PSD cu cel al…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, se implica in scandalul din PSD si lanseaza un atac dur la adresa Guvernului. "Datoria externa a Romaniei, direct proportionala cu luptele din PSD", scrie politicianul, pe Facebook. Deputatul ii acuza pe social-democrati ca au scapat fraiele guvernarii,…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- Sute de aradeni au aderat la un protest initiat pe Facebook fata de majorarea cu 50 la suta a tarifelor la transportul cu tramvaie si autobuze, care a intrat in vigoare miercuri, anuntand ca nu vor mai cumpara bilete timp de doua saptamani, in cadrul actiunii numite "Olimpiada de fugit de controlorii…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, ”daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani…

- Omul de afaceri George Mioc a postat un mesaj surprinzator pe pagina sa de Facebook. Afaceristul romano-american sustine ca pentru 2018 are o singura dorinta arzatoare: ca pana de Ziua Nationala, Romania sa fie lipsita de politicieni cu probleme in justitie."Cel mai frumos cadou pe care il…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca a discutat la RAAPPS sa se faca o oferta de chirie pentru Palatul Elisabeta Casei Regale, afirmand ca urmasii Regelui Mihai ar avea resurse pentru plata acesteia, in conditiile in care "li s-au retrocedat o multime de lucruri". "De ce sa ramana…

- Statele Unite au inculpat doi cetațeni români pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu câteva zile înainte de ceremonia de inaugurare a președintelui american Donald Trump, a anunțat joi Departamentul de Justiție al SUA, relateaza agenția…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Judecatorul roman, Cristi Danileț, anunta ca judecatorii si procurorii din toata Romania vor ieși astazi la protest. Ei vor manifesta, in fata instantelor, imbracati in robe, intre orele 12:00 si 13:00, fata de modificarile aduse la Legile Justitiei si Codurilor Penal si de Procedura Penala, a anuntat…