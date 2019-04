Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de Primiri Urgențe (locația Str. Tudor Vladimirescu) din cadrul Spitalului Județean Targu Jiu, va beneficia de lucrari de modernizare și reabilitare majore. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu a semnat la inceputul acestei saptamani contractul de finanțare privind ,,Reabilitarea,…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a caștigat toate cele 8 sub-proiecte propuse in cadrul rundei II de aplicații pentru Schema de granturi competitive pentru universitați – Programe de vara finanțate din Proiectul privind Invațamantul Secundar (ROSE). Bugetul total obținut prin cele…

- Costurile de finantare ale datoriei publice au crescut de la mijlocul lui 2017, iar nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa urce gradual, ducand la riscuri de sustenabilitate a datoriei pe termen mediu, arata Comisia Europeana. Prognoza face parte din raportul de ţară dedicat României…

- Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) Dambovita, structura teritoriala a Agentiei Nationale Antidrog la nivelul judetului Dambovita, lanseaza Concursului National „Mesajul meu antidrog”, editia a XVI- a. Proiectul este implementat la nivel judetean, alaturi de institutiile…

- Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Timișoara se va extinde pentru a face loc mai multor pacienți, atat in sala de așteptare cat și in incaperea unde personalul medical duce o cursa contra cronometru pentru a-i salva și stabiliza pe cei care li se adreseaza.

- „In 2018 au fost 72.000 de pacienți, practic s-a cam stabilizat numarul, deși a fost o perioada cand creștea dramatic numarul de prezentari. Acum, numarul de prezentari a ramas in jur de 72.000 – 73.000, in ultimii ani diferența fiind de aproximativ 500 de pacienți in fiecare an. A crescut…

- In ultimii ani, numarul pacienților care au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Timișoara ramane aproximativ in aceleași limite, cu o diferența in medie de aproximativ 500 de pacienți in fiecare an. A crescut insa complexitatea activitații datorita noilor metode de tratament aparute…

- De astazi Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta Craiova are usi noi, dupa ce sambata seara un barbat baut a intrat cu masina in incinta, distrugand intrarea in sectie. Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova a ...