Accident mortal azi noapte, pe DN1, in dreptul Bisericii Calatorului

Un accident soldat cu decesul a doi tineri s-a produs azi noapte, in jurul orei 2, pe DN1, in zona Bisericii Calatorului. Victimele sunt doi barbati, in varsta de 32, respectiv 36 de ani. Accidentul s-a produs pe sensul catre Ploiesti, fiind implicate o autoutilitara… [citeste mai departe]