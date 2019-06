Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Tirgu Jiu, Marcel Romanescu, ii solicita, intr-o postare publicata pe Facebook, președinteului partidului, Ludovic Orban, sa iși dea demisia, considerand ca acesta nu mai reprezinta valorile și principiile liberale. „Solicit demisia lui Ludovic Orban din funcția de președinte…

- Președintele PNL Târgu Jiu, Marcel Romanescu, care este și primar al orașului, îi cere demisia lui Ludovic Orban din fruntea partidului, dupa ce acesta a declarat ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza în IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit.Președintele PNL…

- Marcel Romanescu, primarul din Targu-Jiu și liderul organizației locale a PNL, cere demisia lui Ludovic Orban și organizarea de alegeri pentru conducerea partidului. Romanescu susține ca declarațiile de sambata ale lui Orban, care a spus ca și IT-iștii ar trebui sa plateasca impozit pe venit, pun partidul…

- "Solicit demisia lui Ludovic Orban din functia de presedinte al Partidului National Liberal! Ca cetatean al Romaniei care crede in oprirea declinului si in restartarea in bine a tarii lui, ca presedinte al PNL Targu Jiu si ca primar ales de romani patrioti, intr-unul dintre cele mai rosii judete…

- Aurel Popescu susține ca nu a discutat cu Cristian Toader Pasti dupa ce, in ședința de joia trecuta de consiliu local, alesul municipal social-democrat a spus, la un moment dat, ca-și va da demisia. Președintele organizației municipale a PSD a ținut sa-l felicite public pe consilierul Constantin Ștefan,…

- Președintele PSD Targu Jiu, viceprimarul Aurel Popescu, nu a fost interesat sa afle intr-o saptamana ce anume l-a determinat pe Cristian Toader Pasti sa demisioneze din Consiliul Local. "Nu am purtat nicio discuție cu domnul P...

- Liderul PNL Ludovic Orban afirma ca președintele Klaus Iohannis a luat o „inițiativa extrem de benefica pentru societate” convocând referendumul pe Justiție ce va avea loc odata cu europarlamentarele, iar liberalii vor susține propunerea privind interzicerea amnistiei și grațierii…

- ”Intre presedintele Romaniei si Partidul National Liberal este un parteneriat bine cunoscut. In cadrul acestui parteneriat avem consultari periodice pe teme importante pentru Romania, atat in ceea ce priveste politica interna, cat si in ceea ce priveste politica europeana sau politica internationala”,…