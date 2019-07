Stiri pe aceeasi tema

- Femeile active pe piata muncii de la o varsta tanara prezinta un risc mai scazut de declin al memoriei ulterior pe parcursul vietii, au sustinut oameni de stiinta prezenti marti la Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2019, desfasurata in Los

- In 2014, compania de recrutare Gi Group a lansat primul proiect de relocare in Romania. De atunci, continua sa plaseze muncitori in locuri de munca temporare si permanente, ajungand sa angajeze in jur de 7.000 de persoane anual pentru companii din...

- Deputatul PNL Laurențiu Leoreanu a depus in Parlament un proiect de lege prin care angajatorii sunt incurajati sa angajeze someri peste 45 de ani, aceasta categorie de varsta fiind cea mai vulnerabila, pe piata muncii din Romania. Deputatul liberal afirma ca, potrivit celor mai recente date, persoanele…

- O analiza realizata de profesorul de economie Cristian Paun, publicata pe Facebook, arata care sunt diferentele dintre femei si barbati, in ceea ce priveste pensionarea. Astfel, femeile din Romania au o speranta medie de viata astazi de 79,1 de ani. Barbatii au o speranta medie de viata cu 7 ani mai…

- Participarea femeilor pe piata fortei de munca, in pozitii de conducere, bineinteles, este necesara pentru a combate discriminarea de gen, a declarat miercuri ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. "Egalitatea de gen reprezinta o parte integranta a consolidarii dimensiunii sociale a Uniunii…

- Telekom dispare din Romania, RCS-RDS și Orange impart abonații și drepturile TV ale societații germane. Și ramane un singur post TV de sport, DigiSport sau cu alt nume, care va transmite și Liga 1, și restul competițiilor, informeaza gsp.ro.Piața televiziunilor de sport se modifica radical…

- Dan Negru este poate cel mai longeviv prezentator TV de pe piața media de la noi. In prezent, il vedem in fiecare joi, de la ora 20.00, la Antena 1, la “Scena Misterelor”. Cum reușește sa ramana in topul audiențelor și sa se impuna cu formatele pe care le modereaza ne-a dezvaluit chiar el. -Libertatea:…

- ■ la inceput de Florar, in judetul Neamt sint libere 1.140 de locuri de munca in cele mai diverse ocupatii ■ mai bine de jumatate din cererea de personal vine de la angajatori din resedinta de judet si comunele invecinate ■Luna mai vine cu o oferta generoasa de locuri de munca, iar in aceasta saptamina…