- In noua productie, Danny DeVito va interpreta rolul lui Eddie Gilpin, bunicul lui Spencer Gilpin (Alex Wolff), iar Danny Glover va interpreta rolul lui Milo Walker, prietenul lui Eddie. Trailerul arata cum Eddie si Milo se alatura jocului Jumanji dupa ce Spencer dispare. Filmul ii are in continuare…

- Fluturii vor putea fi admirati in sera din curtea muzeului. "Imparatul" (Morpho peleides Kollar), "Fluturele coada randunicii de smarald" (Papilio palinurus Fabricius), precum si fluturi cap-de-bufnita (Caligo atreus Kollar si C. memnon C. & R. Felder) fac parte din expozitie.

- Meryl Streep, Nicole Kidman si Ariana Grande vor face parte din distributia musicalului "The Prom", realizat de Ryan Murphy pentru Netflix, potrivit revistei People, scrie news.ro.Cele doua staruri din serialul "The Big Little Lies" vor face din nou echipa pentru a juca in adaptarea "The Prom",…

- Top-modelul britanic Naomi Campbell si cantareata americana Demi Lovato s-au alaturat numerosilor utilizatori de retele de socializare din lumea intreaga care isi acopera fotografiile de profil cu un fond albastru, in semn de solidaritate cu

- Halsey, superstarul nominalizat la premiile Grammy, identifica și analizaeaza profilul femeilor din societatea actuala și da voce unor subiecte neatinse pana acum prin lansarea unuia dintre cele mai puternice single-uri din ultima perioada, „Nightmare”. Materialul video ce insoțește „Nightmare” se bazeaza…

- Cantareața americana Ariana Grande a fost data in judecata de un fotograf, care susține ca artista a publicat pe platforma de socializare online Instagram doua imagini pe care el i le-a facut, fara sa aiba permisiunea lui, relateaza standard.co.uk, scrie Mediafax.Imaginile au fost incarcate…

- Demi Lovato a facut un anunț pe rețelele de socializare, anunț care i-a incantat pe fanii artistei. Se pare ca aceasta are un nou manager. Este vorba de Scooter Braun, care reprezinta nume mari din industrie, precum Ariana Grande și Justin Bieber. „GUYS!!! Visurile mele au devenit realitate astazi”,…