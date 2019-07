S-a incheiat Puterea dragostei. Cine sunt castigatorii. Care este valoarea marelui premiu

Stiri pe aceeasi tema

- Primul sezon „Puterea Dragostei" ajunge maine la final și opt finaliști, patru fete și patru baieți, se vor lupta pentru a fi caștigatorii primului sezon. Roxana, Simina, Bianca și Simona sunt cele patru fete ramase in competiție, alaturi de baieii Jador, Bogdan Mocanu, Alex Zanoaga și Alexandru Bobicioiu.…

- Finala "Bravo, ai stil!", 29 iunie. Caștigatoarea marelui premiu. Finala "Bravo, ai stil!", are loc in aceasta seara de sambata, 29 iunie, pe Kanal D, de la orele 22:00. Cine va caștiga marele premiu.

- Sezonul al doilea din Puterea Dragostei de pe Kanal D va debuta luni, 15 iulie, de la ora 11:00. Emisiunea de tip matrimonial, prezentata de Andreea Mantea, va fi difuzat in doua reprize, de luni pana vineri, de la ora 11:00 și de la ora 17:00, iar gala eliminatorie va avea loc in fiecare sambata…

- Aseara, la Antena 1 s a incheiat, Chefi la cutite si familia Baitoi, in tunici galbene, alaturi de Chef Florin Dumitrescu, a castigat sezonul special Chefi la Cutite.Marii castigatori i au adus inca un trofeu lui chef Florin, iar ei sunt mai bogati cu 10.000 de euro. Familia Baitoi a venit de la Chisinau…

- La emisiunea pe care o modereaza la Kanal D, Andreea Mantea a aparut imbracata intr-o rochie de culoare alba, ca de mireasa, urtand un buchet de flori in mana. Imbracata in rochie alba și cu un buchet de trandafiri albi in mana - așa a aparut Andreea Mantea in platoul emisiunii "Puterea Dragostei".…

- Bianca de la „Puterea dragostei”, una dintre cele mai iubite și votate concurente din cadrul show-ului fenomen de la Kanal D, și-a uimit fanii de pe Instagram cu o surpriza neașteptata! Concurenta din show-ul prezentat de Andreea Mantea și-a surprins fanii cu ultima postare de pe Instagram. Bianca a…