Rusia: Zeci de arestări în cursul unei manifestaţii pentru eliberarea unor adolescenţi Mai multe zeci de persoane au fost interpelate duminica la Moscova si Sankt Petersburg (nord-vest) in cursul unei manifestatii in sprijinul a 10 tineri rusi, incarcerati din martie pentru ''extremism'' intr-un dosar despre care avocatii lor sustin ca este total inventat, relateaza AFP. La Sankt Petersburg, un jurnalist al AFP a vazut cum circa douazeci de tineri sunt arestati in cursul manifestatiei neautorizate, la care au participat cateva zeci de persoane in centrul fostei capitale imperiale ruse. Unii dintre manifestanti purtau pancarte pe care erau scrise mesaje precum ''Kremlin,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

