- 'Cel mai mare pericol consta in faptul ca Rusia nu se opreste la teritoriile deja ocupate. Vedem cum in ultimii ani se dezvolta foarte rapid infrastructura militara rusa de-a lungul granitei cu Ucraina', a afirmat inaltul responsabil ucrainean, vorbind joi in deschiderea unui forum de securitate la…

- Rusia se pregateste de un razboi la scara larga in Europa, concentrand in ultimii ani la frontiera estica a NATO unitati de atac, a avertizat secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei (SNBO), Oleksander Turcinov. Acesta si-a exprimat temerea ca Ucraina va fi primul…

- Rusia se pregateste de un razboi la scara larga in Europa, concentrand in ultimii ani la frontiera estica a NATO unitati de atac, a avertizat secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei (SNBO), Oleksander Turcinov, exprimand temerea ca Ucraina va fi primul avanpost pe care va…

- Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului federal rus) a avertizat miercuri NATO ca incalcarea regulilor de trecere a navelor ucrainene prin stramtoarea Kerci ar putea la duce la un conflict militar cu Rusia in Marea Neagra, subliniind - intr-o declaratie aprobata cu prilejul implinirii…

- Reprezentantul special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, considera ca situația legata de alegerile prezidentiale ucrainene seamana cu Brexit, precum si cu alegerile din Franța și din Statele Unite. Potrivit lui diplomatului, indiferent cine va ajunge presedinte in Ucraina, Federația Rusa va continua…

- Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, a sustinut miercuri Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, citat de Ukrinform, agentia de presa oficiala a Kievului.'Noi prognozam amenintari militare in trei dintre cele patru directii…

- (captura Google Maps) De la Constanta la Sevastopol, in Crimeea, sunt 400 de kilometri, in linie dreapta, pe Marea Neagra. Fix jumatate de ora in zbor cu avionul. Atata ne desparte, de cinci ani, de vecinatatea directa cu Federatia Rusa. La cinci ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Federatia…

- Toate tipurile de marfuri moldovenesti pot fi exportate din 31 ianuarie pe piata Federatiei Ruse, tranzitand teritoriul Ucrainei. Despre aceasta a anuntat vineri seara, 1 februarie, presedintele Igor Dodon, in cadrul unei conferinte de presa, sustinute in Aeroportul International Chisinau, la intoarcerea…