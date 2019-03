Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei, care vegheaza asupra respectarii drepturilor omului in Europa, a indemnat vineri la vigilenta dupa atacuri punitive intreprinse recent in Franta impotriva unor persoane de etnie roma, in urma zvonurilor nefondate despre rapiri de copii lansate pe retelele sociale, informeaza AFP.…

- „Ambulanta” care rapeste copii provoaca isterie. Douazeci de persoane au fost arestate la Paris dupa ce au atacat mai multi romi, majoritatea din Bulgaria si Romania, in urma unor zvonuri online conform carora acestia ar fi rapit copii, scrie presa internationala. Zvonul ca un barbat intr-o dubita alba…

- Mai multe atacuri neprovocate asupra comunitatii rromilor din Franta au erupt dupa ce numeroase acuzatii false despre rapirea unor copii au aparut pe retelele de socializare, relateaza BBC. Cu toate acestea, politistii spun ca avertizarile despre „un barbat intr-o dubita” care rapeste copii de pe strazi…

- Douazeci de persoane au fost arestate la Paris dupa ce au atacat mai multi romi, majoritatea din Bulgaria si Romania, in urma unor zvonuri online conform carora acestia ar fi rapit copii, scrie The Sun.

- Zvonul ca un barbat intr-o dubita alba care rapeste copii, cel mai probabil pentru trafic de minori si trafic ilegal cu organe, s-au raspandit in ultimele saptamani in Franta. In urma zvonului, mai multe persoane inarmate cu bate, cutite de bucatarie si alte arme improvizate, au mers in taberele…

- Miercuri de dimineata, inca de la primele ore ale diminetii, Mos Craciun a poposit in comuna damboviteana Razvad. Pentru a respecta traditia, Primaria Razvad si Consiliul Local Razvad au fost ajutoarele de nadejde ale batranului cu barba alba pentru a aduce o bucurie de Craciun celor peste 570…

- In ajunul ''actului 9'' al miscarii ''vestelor galbene'' care va avea loc sambata, autoritatile franceze se asteapta la o mobilizare ''mai puternica'' decat saptamana precedenta peste tot in Franta, potrivit Prefectului Politiei din Paris si Directorului…

- Doi turiști au fost puși in dificultate de tehnologie. Ei au ramas inzapeziți cu mașina la Arieșeni, județul Alba, dupa ce GPS-ul lor i-a trimis pe un drum de vara cand incercau sa ajunga inapoi la cabana unde erau cazați. Cei doi turiști, o tanara romanca rezidenta in Marea Britanie, și un cetațean…