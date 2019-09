Românii pot folosi cardul european de asigurări de sănătate în UE+alte ţări Romanii pot folosi cardul european de asigurari de sanatate in UE+alte tari Vasile Ciurchea. Foto: Arhiva. Pentru siguranta calatoriei în spatiul european, cetatenii români pot încheia asigurari temporare de sanatate si pot folosi un nou document, cardul european de asigurari de sanatate. Cu ajutorul acestuia, la nevoie, se pot beneficia de serviciile acordate de unitati medicale de stat în timpul unei sederi temporare în oricare dintre cele 28 de state membre ale Uniunii, precum si în Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia, în aceleasi… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

