- Marian Costel Stan, un individ din comuna suceveana Patrauti care facea parte dintr-o grupare de talhari ce ataca batrani din Suceava si din Botosani, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, dupa ce una dintre victime a decedat. Acesta a profitat de faptul ca magistratii nu i-au prelungit mandatul…

- Un barbat de 34 de ani, cautat la nivel international de autoritatile romane dupa ce a fost condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat, in urma colaborarii cu autoritatile spaniole, informeaza IGPR.

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat, de 45 ani, din Spermezeu, urmarit international de autoritațile din Belgia, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Poliției Romane.…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Directia de Investigatii Criminale organizeaza si coordoneaza activitatea de localizare si prindere a urmaritilor la nivel national si international, precum si cea de identificare a cadavrelor si persoanelor cu identitate necunoscuta, respectiv cea de clarificare a situatiei persoanelor disparute. Saptamana…

- Doua persoane urmarite international de autoritatile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iasi, de politistii romani. Prinderea celor doua persoane s a realizat in urma unei operatiuni E.N.F.A.S.T romano cehe.In noaptea zilei de 17 spre 18 ianuarie a.c., in urma unei operatiuni…

- Peste 1.200 de exploatari forestiere, ocoale silvice si locuri de depozitare a lemnul au fost verificate de Politia Romana, in ultimele doua saptamani. In urma activitatilor desfasurate, politistii au indisponibilizat aproape 400 de metri cubi de lemn, au aplicat 2.680 de sanctiuni contraventionale…

- Conform sursei citate, pe 12 ianuarie, 11.419 politisti au actionat, in toata tara, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, informeaza AGERPRES. Au fost organizate 273 de actiuni si s-a intervenit la 2.624 de evenimente, dintre care 2.134 au fost sesizate…

- Un numar de 240 de persoane care erau disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata au fost depistate in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate de Politia Romana. Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 5 - 11 ianuarie, politistii din intreaga…

- Festivalul de datini si obiceiuri „Dupa datina strabuna”, editia 2017, a atras mii de suceveni pe esplanada Casei de Cultura a municipiului Suceava. Formatii si grupuri de copii si adulti din judet, dar si din Iasi, Botosani sau Republica Moldova si Ucraina au prezentat sucevenilor dansurile, jocurile…

- Potrivit primelor date, ar avea loc percheziții la o clinica din Cluj-Napoca, dar și in alte locații. Printre cei vizati s-ar numara si medicul Mihai Lucan, conform Antena 3. UPDATE: Politistii efectueaza, miercuri dimineata, cinci perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale…

- Politistii efectueaza miercuri dimineata 5 perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea infractiunii de delapidare, cu consecinte deosebit de grave, prejudiciul cauzat fiind de peste 5 milioane lei, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 87 de perchezitii si au pus in aplicare 55 de mandate de aducere.Fata de 31 persoane au fost dispuse masuri preventive, iar valoarea masurilor asiguratorii este de aproape 7.000.000…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern - disparut desi se afla sub control judiciar si condamnat in lipsa, in luna august, la opt ani de inchisoare pentru evaziune fiscala - a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, la Buenos Aires. Potrivit Politiei Romane, in urma investigatiilor si…

- Autoturism urmarit in Marea Britanie, gasit in Maramureș. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș au depistat vineri, 8 decembrie, in municipiul Baia Mare, județul Maramureș, un autoturism care figura in bazele de date ca fiind…

- Trei structuri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi si opt politisti au fost recompensati de conducerea Inspectorului General al Politiei Romane, in semn de apreciere pentru contributia adusa la identificarea autorilor infractiunilor de omor calificat si tentativa la omor calificat,…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in judetul Suceava, traficul rutier fiind locat la aceasta ora, scrie news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitatii Vadu Moldovei, unde…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei ai Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate au depistat un barbat, urmarit internațional. Polițiștii au depistat ieri, pe raza localitații Bodrogu Nou,...

- Acțiune spectaculoasa a polițiștilor constanțeni pentru prinderea unui cetațean spaniol, dat in urmarire europeana de autoritațile din Spania care au emis, pe numele lui, un mandat de arestare pentru evaziune fiscala. Barbatul fugise din țara sa și se stabilise la Bacau unde iși intemeiase o familie.

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat de 44 ani, urmarit international de autoritațile din Germania. Laur Cristian Negruser avea emis pe numele sau un mandat european de arestare, pentru savarșirea infracțiunii de trafic ilicit de droguri. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul…

- Politistii galateni au depistat un barbat, de 23 ani, urmarit international de autoritatile din Spania pentru savarsirea infractiunilor de omor si talharie, se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, la data de 29 noiembrie, politistii Inspectoratului…

- Politistii si procurorii au facut, luni, mai multe perchezitii in Romania si Spania pentru destructurarea unui grup infractional specializat in trafic de persoane, proxenetism si spalarea banilor. Suspectii sunt banuiti ca au racolat tinere din mai multe judete si le-au obligat sa se prostitueze in…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T – B.T. Dambovita, au efectuat sase perchezitii domiciliare in judetele Dambovita, Olt si Teleorman, la persoane banuite constituirea unui grup…

- Direcția de Investigații Criminale organizeaza și coordoneaza activitatea de localizare și prindere a urmariților la nivel național și internațional, precum și pentru identificarea cadavrelor și persoanelor cu identitate necunoscuta, respectiv pentru clarificarea situației persoanelor disparute. In…

- Politia Romana, prin Directia de Ordine Publica, a continuat activitatile de verificare in domeniul sistemelor de securitate privata. Au fost organizate aproape 370 de actiuni, in urma carora au fost aplicate peste 400 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala depaseste 374.000 de lei. In…

- Doi barbați care ar fi utilizat dispozitive hardware, specifice falsificarii instrumentelor de plata electronica, au fost arestați pentru 30 de zile. Unul dintre cei doi barbați a fost prins in timp ce incerca sa urce intr-un avion pentru a ajunge in Peru. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Barbatul a fost depistat pe Aeroportul International Iasi, in timp ce se imbarca pe o cursa aeriana cu destinatia intermediara Madrid - Spania acesta urmarind ca apoi sa ajunga in Lima - Peru, ocazie cu care asupra acestuia, dar si in bagajul de cala au fost identificate, disimulate, echipamente…

- Aproape 190 de persoane care erau disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instanțele de judecata au identificat poitistii de la Investigații Criminale in ultimele sapte zile . In perioada 3—9 noiembrie a.c., polițiștii din intreaga țara, sub coordonarea Direcției de Investigații Criminale…

- Politistii de investigatii criminale din Constanța au depistat un barbat, din Murfatlar, care era urmarit international pentru infracțiuni de proxenetism și loviri sau alte violențe, fapte comise in Italia și Spania dar și in țara. A fost arestat de Curtea de Apel Constanța pentru a fi predat autoritaților…

- Politistii din intreaga tara, sub coordonarea Direcției de Investigații Criminale a Poliției Romane, au depistat, in ultima saptamana, 110 persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 68 de minori.

- Politia Romana a luat toate masurile pentru buna derulare a procesului electoral de duminica, in localitatile unde au loc alegeri. Pentru a nu fi implicati in evenimente nedorite, politistii va recomanda sa respectati prevederile legale si confidentialitatea votului. Duminica, 5 noiembrie 2017, vor…