Roman acuzat de tentativa de omor, evadat de la o clinica de psihiatrie din Germania

- Alerta și apel al poliției catre populație! Poliția germana a anuntat ca a demarat de urgenta cautari pentru un roman evadat din spitalul de psihiatrie ZfP Emmendingen, unde fusese dus pentru o evaluare.

- O tanara din comuna Runcu a intrat in aceasta saptamana pentru prima data in posesia cartii de identitate. Alexandra Tudosie , care va implini 25 de ani pe 21 februarie, incearca de ani de zile sa ii fie recunoscuta existenta. Nu a avut niciodata certificat de nastere si nu a putut, la implinirea varstei…

- Ion Jianu, un barbat din Motru, a fost condamnat la inchisoare de Ziua Indragostiților. Acuzat de omor, individul, in varsta de 53 de ani, și-a ucis iubita in chinuri groaznice și a taiat femeii o ureche pe care a aruncat-o la wc. Magistrații Tribunalul Gorj l-au condamnat, miercuri, pe Ion Jianu la…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost arestat pentru 30 de zile pentru tentativa de omor. Cu o zi inainte Dragos Birligea a fost retinut…

- Este vorba de un barbat de 24 de ani care conducea un BMW X5 cu numere de Prahova. Acesta a acrosat un autobuz al RATB, a fugit mai departe si a intrat in alte doua masini care erau oprite la semafor.Din primele imagini modelul Opel Astra I al unei incepatoare este considerat acum dauna…

- Fermierul era acuzat ca l-a obligat pe roman si pe cumnatul sau sa incarce intr-o remorca baloti de paie cantarind 800-900 de kilograme, sub un soare arzator si fara nicio adiere de vant, fara sa li se acorde pauze de odihna si fara sa poata bea apa. Muncitorul in varsta de 32 de ani a murit ulterior…

- Impreuna cu enoriasii pe care parintele ii pastoreste la Kassel (Germania), parintele Ioan Ovidiu a strans si trimis la Ianca haine, incaltaminte, rechizite, alimente neperisabile si dulciuri pentru cei 15 copii, cu varste cuprinse intre sase luni si 13 ani.

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut pentru 24 ore si este acuzat de tentativa de omor pentru injunghierea politistului de la trupele speciale, cand acesta se afla in timpul liber cu prietena sa intr-un club din Iasi. Procurorii si politistii efectueaza in continuare cercetari pentru a-l prinde…

- Primarul orasului nemtean Roman, liberalul Lucian Ovidiu Micu, a declarat duminica ca vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a spus un lucru total neadevarat afirmand ca el a platit protestatarii care au venit la Bucuresti si ca va analiza cu juristii din primarie actionarea in judecata a acesteia.

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Un român aflat în stare de ebrietate care avea asupra sa doua arme cu aer comprimat a fost arestat în cursul unei operatiuni a politiei într-o gara din nordul Germaniei, relateaza site-ul revistei Focus.

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, catalogand ca fiind "ridicola" informatia aparuta in presa privind o relatie de prietenie intre ei. Intr-un mesaj postat marti pe…

- La fata locului au sosit cei de la SMURD care au demarat imediat operatiunile de salvare, situatia putand deveni expliziva, la propriu, din casa iesind miros de gaze. "Un echipaj de prim ajutor SMURD și unul de politisti s-au deplasat de urgenta la locul solicitarii. Locuința se afla intr-un…

- Un barbat din Cluj a amenintat ca arunca blocul in aer. Un barbat, in varsta de 61 de ani, din Cluj-Napoca, a amenintat sambata, 6 ianuarie, ca arunca blocul in aer pentru a-si omori sotia imobilizata la pat. ”Un barbat anunta, prin apelul de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Un barbat de 61 de ani, din Cluj-Napoca, care a amenintat, sambata, ca arunca blocul in aer pentru a-si omori sotia imobilizata la pat, a fost internat la Clinica de Psihiatrie. Pompierii au gasit in apartamentul sau aragazul pornit, fara flacara, transmite corespondentul Mediafax.

- Alexandru Arsinel ii ia apararea medicului Mihai Lucan, care l-a salvat efectuand transplantul de rinichi la care a fost supus celebrul actor. Medicul Mihai Lucan este acuzat de tentativa de omor, procurorii scriind in rechizitoriu ca ar fi incercat sa sectioneze artera unui pacient pentru a-i face…

- Imprumutat in aceata toamna de la Watford la Deportivo La Coruna, portarul Costel Pantilimon nu va mai ramane in Spania și din sezonul urmator. Goalkeeper-ul roman de 30 de ani nu a impresionat la Depor, iar spaniolii nu vor actova clauza de cumparare de la Watford. "Deportivo cauta sa cumpere un portar…

- Politicienii țarii fac sarbatorile acasa și naveta la București. Președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose au anunțat ca nu vor pleca de sarbatori nicaieri, ci vor sta acasa, iar intre Craciun și Revelion vor veni la București. Guvernul urmeaza, de altfel, sa se reuneasca intr-o ședința…

- Fost refugiat afgan, Saeed Noori, in varsta de 32 de ani, trebuie sa apara sambata in fata magistratilor. Intre cele 18 capete de acuzare se regaseste si unul care priveste punerea in pericol a vietii. Peste 12 oameni sunt inca internati in urma incidentului de joi, care a avut loc pe strada Flinders.…

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters.Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, scrie digi24.ro.

- Un roman de 40 de ani, cu domiciliul la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg. Acesta a fost gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, a transmis AFP, citat de Agerpres.

- Zapada si viscolul dau peste cap traficul in anumite regiuni din vestul Europei. Pentru Bulgaria si Grecia, Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie. Soferii au trebuit sa stea la cozi pe autostrazile din Austria.

- "Le multumesc medicilor Maneul Ribas si Vittorio Belotti pentru profesionalismul de care au dat dovada si pentru ca m-au ajutat sa-mi rezolv problemele si sa revin la activitatea mea. Sunt pregatit pentru o noua provocare. Multumesc", a fost mesajul antrenorului.Cosmin Olaroiu a fost pana…

- ​Pe 10 decembrie s-a lansat oficial linia de mare viteza dintre Berlin si Munchen, drumul de peste 600 km dintre cele mai mari doua orase germane fiind parcurs in sub patru ore de trenurile ICE. Presa scrie insa ca au existat probleme in primele zile, unele trenuri fiind anulate, iar altele avand intarzieri…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit, la intrarea in țara, un cetațean roman care conducea un autoturism marca Mercedes C180, in valoare de 93.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritațile germane. In data de 10 decembrie 2017, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Gheorghe Brehui (67 de ani), un barbat din localitatea Busteni, trimis in judecata pentru viol, victima fiind chiar mama sa, o batrana in varsta de 87 de ani, a fost achitat de Curtea de Apel Ploiesti. In prima instanta, Brehui a fost condamnat de Judecatoria Sinaia la 7 ani de inchisoare cu executare…

- Alexandru Bourceanu, 32 de ani, a primit o veste foarte importanta dupa accidentarea dura suferita in ultima etapa din campionat. Mijlocașul roman a suferit o fractura de tibie in meciul cu Ural și astazi a fost operat cu succes in Germania. Recuperarea va dura maximum trei luni. Vestea e foarte buna…

- Procesul dintre episcopul de Roman, Gherasim Safirin, si mitropolitul Atanasie Mironescu a fost unul de rasunet. Conflictul dintre cei doi a pornit de la implicarea politicului in treburile bisericii. Mitropolitul Atanasie Mironescu a fost acuzat de legaturi cu femei si chiar de faptul ca era tatal…

- A inceput cu un incendiu aparent inofensiv, al unei masini parcate in fata unei case din Oberaden, dar la scurt timp dupa aceea a fost nevoie de interventia a 180 de echipe de salvare. 21 de angajati ai unei companii de constructii din localitatea Unna, nu departe de Dortmund, au fost spitalizati in…

- Serviciul german de informații externe BND l-a supravegheat pe fostul cancelar vest-german Willy Brandt mult mai intens decat s-a știut pana acum, scrie cotidianul Sueddeutsche Zeitung in ediția de sambata, preluat de agenția dpa. BND a plantat un informator la sediul Partidului Social-Democrat…

- Un roman de 44 de ani, om al strazii in Germania, a fost prin intr-un supermarket din Dusseldorf furand conserve cu caviar, somon si pastrav afumat, dar si sticle cu coniac. Barbatul sta de zece ani in Germania si la inceput a avut diverse job-uri in restaurante, la facut curatenie si ca muncitor intr-un…

- Politia Romana a adus in tara romani care erau condamnati la executarea unor pedepse. 4 barbati au fost adusi din Germania, Italia si Portugalia, de politistii Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, pentru a-si executa pedeapsa in penitenciare din Romania. Doi dintr ei sunt din Lehliu …

- Florin Andone s-a luat la bataie cu un coechipier, iar antrenorul lui Deportivo La Coruna a suspendat sedinta de pregatire. Fotbalistul roman avut un conflict cu un coechipier, Alejandro Arribas, la antrenamentul de luni al echipei Deportivo La Coruna, anunta presa spaniola. Antrenorul Cristobal Parralo…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a declarat, sambata, ca sportivul naturalizat Albert Saritov nu are legatura cu terorismul si ca speculatiile aparute in presa ar fi ”doar o razbunare a ziaristilor rusi pentru faptul ca au pierdut o medalie olimpica”. Pircalabu afirma ca…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, suspectat de uciderea si violarea unei studente franceze in 2014, in Austria, a recunoscut miercuri, in deschiderea procesului sau in Germania, ca a ucis o femeie care facea jogging, in 2016, relateaza AFP.

- Autoritațile de la Ankara considera ca 'numarul doi' in ierarhia organizatorilor tentativei de lovitura de stat de anul trecut se afla in Germania și au pregatit marți o cerere de extradare ce va fi transmisa Berlinului, a relatat agenția de presa turca Anadolu, citata de France Presse. …

- Shabab Al Ahli Dubai, echipa condusa de Cosmin Olaroiu, a ajuns la cinci remize consecutive, dupa 1-1 pe teren propriu cu Dibba Al Fujairah in campionatul Emiratelor Arabe Unite. Antrenorul roman a dat vina pe arbitri pentru forma slaba aratata de echipa sa, care ocupa locul 4, cu 13 puncte din opt…

- Nicolae Stanciu a revenit in primul "11" al lui Anderlecht in victoria cu Mouscron, scor 2-1, dar n-a impresionat, iar presa belgiana l-a criticat. Mijlocașul de 24 de ani a fost mai mult rezerva in ultima perioada, fiind rezerva lui Sofiane Hanni, insa jucatorul belgienilor il lauda pe Stanciu și ii…