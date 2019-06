Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Nantu, un roman in varsta de 35 de ani, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare, dupa ce și-a batut crunt iubita, lasat-o intr-o balta de sange pe un drum din Ealing, o suburbie a Londrei. Decizia a fost luata de Magistratii de la Curtea din Isleworth. Conform site-ului Politiei Metropolitane,…

- Un tribunal din Leeds l-a condamnat la inchisoare pe viata, la inceputul saptamanii, pe Ciprian Bodor, dupa ce acesta si-a ucis cu sange rece prietenul, pe Vasile Roman, cu mai multe lovituri de cutit.In urma cu 13 ani, romanul a mai comis o crima asupra unui student cu care se certase.

- Un clujean a fost condamnat la inchisoare pe viata de judecatorii din Anglia, dupa ce, in decembrie 2018, si-a ucis cel mai bun prieten din copilarie. Pana la sentinta, oamenii legii au avut parte de o ancheta complicata!

- Barbatul in varsta de 32 de ani a primit interdictie pe viata in Franta, dar si doi ani de inchisoare, dupa ce a fost prins in flagrant de politisti, in timp ce transporta imigranti in remorca. Acesta a declarat in fața judecatorilor, ca patronul sau l-a obligat sa faca asta. Totul s-a intamplat miercuri,…

- Potrivit punerii sub acuzare anuntate de Departamentul Justitiei, Gregory Craig, un jurist de 74 ani, va trebui sa raspunda in fata instantei pentru "declaratii false" si "disimularea de informatii". Robert Mueller a anchetat aproape doi ani asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului de Ordine Publica, Poliția orașului Sebiș, Secțiile rurale 9 Sebiș și 10 Gurahonț, cu sprijinul Jandarmeriei Sebiș vor efectua cautari in padurile din zona Gurahonț, salașuri, cabane,…

- Fostul baron local al PSD, Adrian Duicu, a fost numit șef al organizației Mehedinți a Pro România, partidul lui Victor Ponta. Duicu a fost condamnat la un an și jumatate de închisoare cu suspendare.