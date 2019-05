Reuters: Ritualuri antiguvern ale vrăjitoarelor din România, la alegerile europarlamentare In cadrul unui ritual comun, distribuit online, grupul de vrajitoare au decretat ca ”politicienii care nu-și fac treaba și au intenții rele iși vor pierde puterea și vor avea probleme de sanatate”. Mai mult, vrajitoarele declara ca se vor implica activ in alegerile europarlamentare ce vor avea loc pe 26 mai. ”Vom continua acest ritual pe 25 mai, cand vom face un ritual puternic impotriva Guvernului, astfel incat ziua urmatoare, cand au loc alegerile, vraja noastra sa se impraștie pentru binele țarii”, promite vrajitoarea Minca. Mai multe, pe 2daynews.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

