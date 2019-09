Tocana de rosii Mod de preparare Tocana de rosii

Se toaca cepele si se pun la calit intr-o lingura de ulei in tigaia de prajit; se oparesc rosiile pentru a indeparta pielita mai usor, se taie bucatele mici; cand ceapa e aurie, se adauga rosiile si se amesteca din cand in cand, lasandu-le sa fiarba la foc potrivit; cand compozitia este scazuta destul de bine, punem 2 oua batute in prealabil si amestecam pana cand se leaga compozitia (oul trebuie sa arate ca intr-o omleta); adaugam sare si piper!

Este o mancare foarte usor de preparat si foarte gustoasa, atat rece cat si calda; se poate…