Parlamentul de la Chisinau a anulat astazi sistemul electoral mixt, aproband revenirea la sistemul electoral proportional pe liste de partid. Deputatii au votat in lectura a treia si finala modificarea Codului electoral, a Legii privind partidele politice, a Legii privind statutul deputatului in parlament si a Codului contraventional, potrivit Basarabia.md. Modificarile legislative mai vizeaza imbunatatirea sistemului electoral proportional care a existat pana in 2017 legat de modul de votare in diaspora, transparentizarea finantarii partidelor si a campaniilor electorale, stabilirea unor proceduri…