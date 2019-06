Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a constatat duminica, potrivit unei noi hotarari emise in regim de urgenta, ca exista circumstante ce justifica interimatul functiei de presedinte al tarii, interimatul urmand sa fie asigurat de catre premierul in exercitiu Pavel Filip. Acesta a si semnat, in calitate de presedinte interimar, decretul privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate pe data de 6 septembrie, informeaza Radio Chisinau. Curtea Constitutionala a adoptat de asemenea un aviz prin care constata ca exista circumstante de dizolvare a Parlamentului, din cauza imposibilitatii…