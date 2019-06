Remaniere guvernamentală. Dăncilă: Trebuie să luăm măsuri. Analiză a fiecărui minister ''Nu pot sa iau in calcul o remaniere. Despre remaniere se discuta in forurile statutare ale partidului. Se discuta in alianța PSD-ALDE. Cred ca aș face aceeași greșeala care s-a facut in trecut, și anume a spune eu ce vreau, dar nu m-aș consulta cu toți ceilalți. Trebuie sa ma consult cu toți actorii implicați ca sa luam o decizie. Cred ca o decizie nu trebuie sa faca referire la o persoana sau alta, ci la activitatea desfașurata, la greșelile sau lucrurile bune pe care le-a facut. Cred ca trebuie sa schimbam abordarea. Trebuie o analiza a fiecarui minister, ne apropiem de primul semestru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

