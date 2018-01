Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul privind angajarea unor persoane in cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul (MRP), despre care procurorii spun ca ar fi fost aranjat, a fost trimis in judecata de DNA, unul dintre inculpati semnand un acord de recunoasterea vinovatiei, anunta, miercuri, parchetul.

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestari din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut, relateaza Reuters. 'Dreptul…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si infometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza…

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…

- ”Eu nu am treaba cu ambasadele. Eu am transmis Ministerului Afacerilor Externe ceea ce este public - legile in romana si in engleza. Mai departe, corespondenta cu ambasadele, cu Bruxellesul si asa mai departe este treaba Ministerului de Externe. (...) Inteleg ca ei inca nu au primit. De ce sa persifleze…

- Guvernul Israelului negociaza intens cu Romania, Cehia si Letonia pentru mutarea ambasadelor acestor tari de la Tel Aviv la Ierusalim, afirma surse diplomatice, contactele fiind confirmate de un reprezentant al Ministerului israelian de Externe.Surse diplomatice, citate de Mediafax, au declarat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a recomandat Ministerului de Externe sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi…

- "Erdogan incearca din nou sa induca in eroare opinia publica din Turcia si sa se elibereze de crimele comise impotriva poporului sirian", a raspuns Ministerul de Externe din Siria.Presedintele Tayyip Erdogan l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un terorist, declarand ca discutiile…

- Ministerul de Externe din Siria a raspuns acuzatiilor aduse de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan omologului sau sirian Bashar Assad, spunand ca acesta incearca sa "induca in eroare opinia publica din Turcia", informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Dupa mai multe esecuri in dragoste, Andreea Marin a gasit puterea sa iubeasca din nou: un angajat al Ministerului Afacerilor de Externe. Invitata la un post de televiziune, vedeta ii multumeste lui Dumnezeu ca i-a oferit sansa unei noi relatii, mai ales ca nu se astepta la acest lucru. A

- Israelul îsi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) înainte de sfârsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE. Un purtator de cuvânt al Ministerului…

- Rusia si Marea Britanie sunt pregatite sa ia masuri pentru a depasi impasul care se inregistreaza in relatiile ruso-britanice, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Mosocva, dupa intrevederea intre sefii diplomatiei din cele doua state.

- "Este bine ca (David) Britsch se intoarce acasa in Germania", a declarat ministrul de externe german Sigmar Gabriel intr-un comunicat. "Astfel se incheie luni de incertitudine si de asteptare", a adaugat el."Intr-adevar, decizii de genul acesta sunt cele care cresc speranta ca putem incerca…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta.

- Din proiect face parte Liceul Mikes Kelemen, din Sfantu Gheorghe, impreuna cu școli din alte patru țari: Portugalia, Ungaria, Turcia și Finlanda. Acesta se va desfașura pe parcursul a doi ani și va cuprinde activitați prin care se dorește sensibilizarea elevilor fața de diferențele sociale. „Yourope…

- Rusia nu a fost niciodata o tara "militarista", spre deosebire de statele europene, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, dupa ce Boris Johnson, seful diplomatiei britanice, a comparat Rusia cu "militarista si antidemocratica" Sparta.

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Franta a identificat 150 pana la 200 de ”bancheri oculti” ai Statului Islamic (SI), in principal in Liban si in Turcia, anuntat marti Tracfin, serviciului Guvernului insarcinat cu lupta impotriva spalarii de bani si impotriva finantarii terorismului, relateaza AFP. ”Am lucrat la identificarea a 150…

- Deși este in Turcia, la Kayserispor, Marius Șumudica ține in continuare legatura cu Gigi Becali, patronul FCSB. Tehnicianul a vorbit despre relația pe care o are cu Becali și spune ca ii da mereu mesaje cand joaca FCSB. "Ne tachinam in continuare. Ii mai dau cate un mesaj cand joaca FCSB și il deranjeaza.…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a facut apel la premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat in vizita duminica la Paris, sa dea dovada de ''gesturi curajoase fața de palestinieni'', menționand indeosebi ''inghețarea colonizarii'', pentru ''a ieși din impasul actual'', relateaza AFP. …

- China incearca sa dezamorseze 'bomba' care sta sa explodeze in Peninsula Coreea. Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinand ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, in contextul in care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul…

- Ministerul german de Externe a actualizat recomandarile de calatorie pentru Israel si Teritoriile palestiniene. "Din 6 decembrie 2017, ar putea avea loc demonstratii in Ierusalim, Cisiordania si Fasia Gaza. Nu se exclude posibilitatea unor confruntari violente", a transmis MAE de la Berlin.…

- Johnny Hallyday, starul rock francez supranumit Elvis al Frantei, a murit la varsta de 74 de ani, in noaptea de marti spre miercuri. Cantaretul suferea de cancer la plamani. “Johnny Hallyday a plecat. Scriu aceste cuvinte fara sa cred acest lucru. Si totusi este adevarul. Sotul meu nu mai este. Ne-a…

- Reluand obisnuitul discurs folosit pentru astfel de luari de pozitie, directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Un...

- Ambasadorul roman a reamintit ca acest obiectiv "a fost reafirmat cu tarie in timpul vizitei in Romania, in august, a președintelui Franței, Emmanuel Macron — prima vizita bilaterala pe care noul șef al statului francez a efectuat-o in regiune". Luca Niculescu a reamintit "afinitațile culturale puternice…

- China este "extrem de ingrijorata" si "se opune cu tarie" noului test de racheta nord-coreean, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing, care a indemnat totodata Phenianul sa se abtina de la escaladarea tensiunilor, transmit dpa si Reuters."China indeamna…

- Turcia si Uniunea Europeana vor aprofunda cooperarea in sfera contraterorismului pentru a combate ascensiunea curentelor teroriste, au anuntat, miercuri, oficialii Uniunii Europene si ai Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Oficiali ai Turciei si ai Uniunii Europene au avut marti…

- "Salut si sustin (decizia SUA) intrucat creste presiunea asupra Coreei de Nord", a declarat premierul nipon Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Ministerului de Externe de la Seul a transmis ca se asteapta ca masura sa contribuie la denuclearizarea pe cale pasnica a…

- Supranumit ''Hercule de buzunar'', pentru talia sa de numai 1,47 m, Suleymanoglu a fost spitalizat la finele lunii septembrie din cauza unor probleme la ficat, scrie antena3.ro. Citeste si Micul Hercule, Giuliano Stroe, traieste o adevarata drama. Tatal lui este disperat sa gaseasca o salvare…

- Un tribunal din Paris a condamnat-o pe Roselyn Bachelot, fost ministru al Sanatații, la o amenda penala de 500 de euro, cu suspendare, pentru ca a susținut ca Rafael Nadal este cu siguranța dopat....

- Vicepremierul rus, reprezentantul special al președintelui rus privind Transnistria, Dmitri Rogozin, s-a intilnit la Moscova cu președintele autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski. La intilnire au participat, de asemenea, și ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului de Externe al Rusiei, Serghei…

- Președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj ironic la adresa lui Kim Jong-un. Liderul de la Casa Alba se intreaba de ce liderul nord-coreean l-ar insulta numindu-l „batran”, in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras”. „De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma…

- Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, l-a convocat de urgența pe ambasadorului sarb in Ucraina, Rada Bulatovici, anunța site-ul Ministerului de Externe al Serbiei. Comunicatul oficial al MAE sarb precizeaza ca ministrul intenționeaza sa discute cu ambasadorul sarb problemele de actualitate ale relațiilor…

- Turcul Tuncay Oztuk a impresionat pe toata lumea cu un gest pe care l-a facut in plina strada. Tuncay Ozturk, care s-a afișat la bustul gol in fața fanilor sai de curand , este un medic din Turcia care a devenit cunoscut in țara noastra dupa ce s-a casatorit cu Andreea Marin. Dupa divorțul de fosta…

- Romania ar putea primi, in 2018, 40 de refugiați sirieni care acum se afla pe teritoriu Turciei. Cota este prevazuta in nota de fundamentare a unui proiect de hotarare a Ministerului de Interne. Romania ar urma sa primeasca anul viitor 40 de refugiați sirieni aflați acum in custodia Turciei. Masura…

- Politia turca a inceput, joi, o ampla operatiune pentru arestarea a 121 de fosti angajati ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut. Angajatii ministerului au fost anterior demisi…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, si omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discutie telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activisti ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agentia de presa dpa, conform agerpres.ro. Potrivit purtatoarei…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, și omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discuție telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activiști ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agenția de presa dpa. Potrivit purtatoarei de cuvânt…

- Doi politicieni germani au cerut ca Guvernul de la Berlin sa intensifice presiunile asupra Administratiei Erdogan, din cauza apropierii acesteia de Rusia. Stefan Liebich, deputat al formatiunii Die Linke (stânga), si Omid Nouripour, parlamentar al Aliantei '90/Verzi (centru-stânga),…

- Un agent al Serviciului Central francez de Informatii Teritoriale (SCRT) i-a trimis din greseala unui islamist pe cale il fila un sms care ii era adresat de fapt unui coleg. Eroarea s-a produs in urma cu o saptamana. Agentul a vrut sa ii trimita un mesaj unui coleg din celula operationala…

- ”Seful diplomatiei romane a reiterat ingrijorarea privind situatia scolilor cu predare in limba romana din Ucraina in urma adoptarii noii legi a educatiei si a subliniat necesitatea respectarii normelor si standardelor internationale in materia protectiei drepturilor persoanelor apartinand minoritatii…

- Intrebat daca in acest moment este ceva care poate afecta parteneriatul si daca el ar trebui regandit, redimensionat, fostul sef al Diplomatiei romane a spus: "Nu cred ca este momentul ca Romania sa propuna regandirea sau redimensionarea parteneriatului strategic romano-american. Parteneriatul strategic…

- Avertismentul a fost facut de reprezentantii Corpului Gardienilor Revolutiei, trupele de elita iraniene, care au precizat ca bazele si militarii americani desfasurati in Orientul Mijlociu vor fi in pericol in cazul in care Washingtonul va lua decizia de a impune noi masuri punitive impotriva Teheranului.…