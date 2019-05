REFERENDUMUL ESTE NECONSTITUȚIONAL, ANTICONSTITUȚIONAL ȘI IMORAL

Intr-un articol anterior am demonstrat ca referendumul prezidențial din 26 mai 2019 este nu numai neconstituțional – in sensul ca recurge la proceduri diferite de cele prevazute de legea fundamentala – , ci și anticonstituțional – in sensul ca are in vedere revizuirea unor prevederi de esența actualului sistem de organizare a societații romanești, care este interzisa de Constituție. Incercarea de a modifica ordinea de stat stabilita prin Constituție prin metode nepermise de aceasta se definește pretutindeni ca lovitura…