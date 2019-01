Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Vizcaya de las Americas din municipiul mexican Saltillo a inregistrat duminica, cand s-a sarbatorit Ziua Regilor Magi, un record Guinness cu cel mai mare colac (roscon) traditional din lume, masurand 2.065,43 de metri, relateaza EFE. "A fost un roscon de 2.065,43 de metri,…

- Din evidențele Ministerului Afacerilor Interne rezulta ca aproximativ 600.000 de persoane poarta numele Sf. Vasile, sarbatorit chiar in prima zi a anului calendaristic. Oricum, tradiția spune ca, pe 1 ianuarie, este bine sa petreci și sa faci urari. Sfantul a fost inchipuit, in credința populara, ca…

- Сateva mamici din tara cer oficializarea unei noi metode de studii pentru copiii sai. Este vorba de home schooling sau asa cum o numesc ele - educatia de acasa, care presupune studierea la domiciliu, ghidata de parinti, conform unui alt curriculum scolar, decat cel traditional.

- BRAVO… In sfarsit, Vasluiul are primul produs atestat traditional de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Este vorba despre dulceata de zmeura produsa in satul Balesti, comuna Cozmesti, de familia Ciobanu, sub denumirea “Zmeurisul Coasta Neagului”. Anuntul a fost facut public pe pagina…

- CHIȘINAU, 24 nov – Sputnik. Conform horoscopului chinezesc, anul 2019 este anul Mistrețului de pamânt. Mistrețul este al doisprezecelea semn din horoscopul chinezesc și marcheaza începutul anotimpului de iarna în astrologia BaZi, fiind o zodie de apa. Conform calendarului…

- CHIȘINAU, 24 nov – Sputnik. Conform horoscopului chinezesc, anul 2019 este anul Mistrețului de pamânt. Mistrețul este al doisprezecelea semn din horoscopul chinezesc și marcheaza începutul anotimpului de iarna în astrologia BaZi, fiind o zodie de apa. Conform calendarului…

- Templul Satanic, o religie oficiala inregistrata in Statele Unite, cheama Netflix in instanta pentru 150 de milioane de dolari, prejudicii aduse prin lansarea serialului „The Chilling Adventures of Sabrina”. Motivul pentru care satanistii ii trag la raspundere pe cei de la Netflix este simplu: a fost…

- Eroii care se pregatesc sa mearga la primul EURO pentru tineret dupp 20 de ani au sarbatorit asa cum se cuvinte victoria superba cu Tara Galilor, 2-0 la Cluj, iar Florinel Coman a fost glumetul grupului.