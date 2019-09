Reabilitarea Cazinoului din Constanța, amânată din nou, deşi există bani pentru începerea lucrărilor Reabilitarea Cazinoului din Constanța, amanata din nou, desi exista bani pentru inceperea lucrarilor Cazionul din Constanța pare condamnat. Desi exista bani pentru inceperea lucrarilor de reabilitare, Compania Nationala de Investiții nu reuseste sa desemneze constructorul. Licitaţia pentru desemnarea firmei, care ar uma să se ocupe de reabilitare, a fost contestată de unul dintre participanţi. La licitaţia pentru desemnarea constructorului care ar urma să se ocupe de reabilitarea Cazinoului din Constanța s-au înscris trei grupuri de firme. Câştigătoare… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

