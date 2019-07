Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE impotriva Moscovei au fost o eroare, potrivit Reuters.…

- Uniunea Europeana a prelungit joi sanctiunile economice impotriva Rusiei cu inca sase luni pentru a protesta impotriva rolului Moscovei in conflictul din estul Ucrainei si in Crimeea, dupa o decizie in acest sens a liderilor UE de saptamana trecuta, relateaza dpa. Sanctiunile au fost adoptate…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a votat în noaptea de luni spre marti un text ce face posibila revenirea Rusiei în aceasta instanta, dupa cinci ani de criza institutionala în relatia cu Moscova, informeaza AFP, citata de Agerpres. Dreptul de vot al Moscovei a fost…

- ''Sanctiunile impotriva Rusiei, prelungite cu un vot in unanimitate pentru inca sase luni, avand in vedere neimplementarea acordurilor de la Minsk'', a anuntat pe Twitter Preben Aamann, purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, Donald Tusk. Respectivele acorduri prevad, printre…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca relatiile dintre Moscova si Washington se inrautatesc in continuare, notand intr-un interviu difuzat joi ca actuala administratie americana a impus zeci de sanctiuni Rusiei, relateaza Reuters. Putin a facut aceasta declaratie inainte de summit-ul…

- In cadrul unei conferinte de presa comune, dupa discutiile purtate marti cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov in statiunea Soci - de pe coasta ruseasca a Marii Negre - Pompeo a spus ca a dat de inteles clar Rusiei ca nu poate repeta o ingerinta electorala in SUA de felul celei din alegerile…

- Volodimir Zelenski le-a cerut astazi tarilor occidentale sa inaspreasca sanctiunile impotriva Moscovei, care a decis sa simplifice procedurile de acordare a pasapoartelor ruse pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, regiuni separatiste din estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Ucraina conteaza…

- Presedintele in exercitiu al Ucrainei Petro Porosenko si presedintele ales Vladimir Zelenski au denuntat Rusia ca o forta de ocupatie in estul Ucrainei, dupa ce Moscova a decis sa simplifice procedurile de acordare de pasapoarte rusesti pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, transmite Reuters.…