- Procesul in dosarul angajarilor fictive la Protecția Copilului Teleorman a ajuns la final. Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare. ACTUALIZARE 15.12 Liderul PSD Liviu Dragnea se poate prezenta la orice sectie de politie pentru a fi transportat in arest ori poate fi ridicat…

- Curtea Constituționala a amanat pentru 5 iunie sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, obiecție facuta de vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache. O hotarare favorabila…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat din nou pronuntarea in dosarul in care Nicusor Daniel Constantinescu este cercetat pentru fapte de coruptie. Astfel, la sedinta din data de 15 mai, magistratii au decis amanarea cauzei pentru data de 24 mai 2019. Reamintim ca, in luna iulie 2016, Ana Maria…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Arges Constantin Nicolescu a fost condamnat, marti, de magistratii Inaltei Curti, la 7 ani si 8 luni cu executare intr-un dosar in care este acuzat de frauda cu fonduri europene, in cazul reconstructiei a doua poduri din judet. Decizia este definitiva.…

- ICCJ a decis condamnarea definitiva a fostului președinte al Consiliului Județean Argeș la 7 ani și 8 luni de inchisoare, Constantin Nicolescu fiind anterior condamnat intr-o alta cauza.Judecatorii l-au condamnat la 5 ani de detentie pentru luare de mita, insa au contopit pedepasa cu cea anterioara,…