Victor Ponta a vorbit și despre intalnirea cu Dan Barna, de la Bruxelles, acolo unde cei doi au fost fotografiați la masa, avand alaturi cate o cafea.

"Am semnat acel pact, mie mi se pare un lucru bun pentru Romania. M-am certat eu cu Iohannis, dar daca ce scrie in pactul ala e corect, cu mare placere semnez. Oricine, oricat de mare adversar imi e in politica, daca are dreptate cu ceva nu inseamna ca nu stau de vorba cu el. Am fost la Bruxelles, am baut cafeaua cu domnul Barna. Nu suntem aliati politici, dar nu inseamna ca nu vorbim. Cu cei de la PSD vorbesc tot timpul", a spus Victor…