- Decizie a magistraților!Cei doi protestatari reținuți ieri in urma perchezițiilor facute la mai multe adrese au primit 30 de zile de detenție. Magistrații au decis ca cei doi tineri care au lovit jandarmii la protestul din 10 august trebuie sa stea in spatele gratiilor vreme de cel puțin 30…

- In curtea Seminarului „Sfantul Nicolae“ din Ramnicu Valcea exista doua cladiri emblematice pentru arhitectura si istoria judetului Valcea, dar si a intregii tari. Sunt ultimele ramasite ale unei asezari monahale pomenite de Mircea cel Batran intr-un hrisov de la 1388, prin care Schitul Inatesti era…

- Decanul Facultatii de Drept de la Univesitatea de Stat, Sergiu Branza, a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile. Sentinta a fost pronuntata de magistratii de la Judecatoria Chisinau cu sediul in sectorul Buiucani.

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bacau au dispus mentinerea in stare de arest preventiv a lui Andru Botezatu Decizia este definitiva. Cel in cauza este suspectat de trafic de droguri de risc si de mare risc in forma continuata, introducere fara drept in tara de droguri de risc si de mare risc,…

- Inca un membru al clanului Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, se afla in arest, o femeie de 23 ani, care a accident un copil si a parasit locul accidentului, fiind retinuta de politisti.

- Magistratii precizeaza ca au revocat arestul preventiv dispus fata de Elan Schwartzenberg deoarece el este acuzat de complicitate la luare de mita intr-o cauza disjunsa din dosarul lui Radu Mazare, cel din urma fiind achitat in prima instanta, ceea ce ar arata ca toti cei implicati sunt nevinovati.

- Justitia germana l-a plasat sambata in arest preventiv pe barbatul in varsta de 34 de ani, un iranian ce a obtinut cetatenia germana si care cu o zi in urma a injunghiat pasagerii dintr-un autobuz in orasul Luebeck, ranind zece dintre ei, trei fiind in stare grava, atacatorul incercand de asemenea…

