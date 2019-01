Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au blocat bulevardul Lascar Catargiu intre Piata Romana si Piata Victoriei. Ei au lipite pe parbrizul masinilor coli de hartie cu mesajul:" Protest. Stop pirateriei! Stop transportului ilegal!".Protestul vizeaza in principal companiile Uber si Taxify. Nu este pentru prima…

- Cateva sute de persoane protesteaza, luni seara, in Piata Victoriei fata de recentul proiect de ordonanta a Guvernului, anuntat de ministrul Justitiei, referitoare la contestatiile in anulare in cazul completurilor de cinci judecatori nelegal constituite, relateaza Agerpres.Protestatarii scandeaza impotriva…

- Cateva mii de profesori protesteaza in centrul Atenei impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras, a transmis postul de televiziune ERT. Profesorii solicita angajari pe durata nedeterminata dupa mai multi ani in care au avut numai contracte temporare, precizeaza sursa citata.Toate scolile…

- Protestul anuntat acum cateva zile pe retelele de socializare a strans putini oameni la Iasi. Doar cateva zeci de persoane s-au strans in jurul statuii lui "Al. I. Cuza" din Piata Unirii. Ei au la ei bannere pe care au afisate mesaje antiguvernamentale, care amintesc de protestele din 10 august, steaguri…

- Cateva sute de persoane s au adunat, sambata, incepand cu ora 17.00, in Piata Victoriei, protestand impotriva Guvernului si afisand pancarte cu mesajul Uniti, precizeaza Agerpres.Protestul se desfasoara sub sloganul La multi ani, Romania in Europa , participantii fluturand steagurile Romaniei si Uniunii…

- Traficul va fi restricționat in Capitala, incepand de sambata noapte și pana duminica, ora 20:00, din cauza sfințirii Catedralei Mantuirii Neamului, la care sunt așteptați aproximativ 30.000 de oameni, informeaza Brigada Rutiera. Brigada Rutiera informeaza ca duminica traficul va fi restricționat…

- Asitam zilele acestea la un mecanism destinat sa rezolve chestiuni politice. Este grav și regretabil ca rezoluția a fost votata inainte ca Romania sa preia președinția rotativa a Uniunii Europene ceea ce demonstreaza ca in Europa se dorește o Romanie slaba și umila. Exista interese ca țara noastra sa…