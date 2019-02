Propunerea USR este de fapt o măsură liberală. A fost nțeleasă greșit de unii - ​Ovidiu Neacșu, economist Propunerea USR de eliminare a impozitului pe venit pâna la pragul salariului minim a fost înțeleasa greșit de o parte a publicului și interpretara tendențios de o alta, considera Ovidiu Neacșu, economist și antreprenor. El a declarat, pentru HotNews.ro, ca USR propune sa pastrezi mai mulți bani din ceea ce produci, ca sa te încurajeze sa muncești și sa îți creasca veniturile fara costuri suplimentare pentru angajator. E o diferența enorma între a pastra banii proprii și a ți se oferi ajutor din banii altora.



