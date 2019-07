Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș a alocat banii pentru sport. Cea mai mare suma o va primi Clubul Sportiv Municipal Lugoj: 370.000 de lei. Banii au fost alocați pentru „Promovarea sportului de performanța”. CSM Lugoj a solicitat suma de 405.000 lei, insa va primi doar 370.000 de lei,…

- Consilierii județeni din Timiș au alocat bani pentru 24 de proiecte care au fost aprobate la capitolul „Promovarea sportului de performanța” și șapte proiecte la „Sportul pentru toți”. In total a fost alocata suma de 2.590.000 lei și a mai ramas și rest… „3.200.000 lei a fost…

- Targu Jiul nu mai are un Strand Municipal de mai bine de zece ani, fostul bazin de inot care apartinea Ministerului Tineretului si Sportului si era administrat de CS Pandurii Targu Jiu fiind inchis. Clubul Pandurii nu a putut...

- Consilierii judeteni au aprobat ieri, in cadrul sedintei de CJ, un proiect de sprijin financiar pentru unitatile de cult din Maramures. Seful administratiei judetene a punctat faptul ca bugetul alocat, pentru anul in curs, este dublu fata de cel din 2018. Daca anul trecut suma a fost de 1 milion de…

- Consilierii județeni au aprobat astazi bugetul județului Timiș. Anul acesta județul dispune de 770 de milioane de lei, cu 32 de milioane de lei mai mult fața de anul trecut. Pentru secțiunea de funcționare CJT dispune de o suma de aproximativ 370 de milioane de lei, iar la secțiunea de dezvoltare județul…

- Ședința ordinara de Consiliu Local pentru aprobarea municipiului Botoșani a inceput de la ora 9:00 cu o singura absența la masa dezbaterilor, respectiv Daniel Botezatu care a depus o cerere de invoire.

- Violeta Stoica Și in cursul acestui an, Consiliul Județean Prahova va susține financiar localitațile din teritoriu, prin incheierea unor contracte de asociere destinate realizarii unor lucrari și servicii de interes local. In baza cererilor venite din partea edililor, sumele vor fi alocate fiecarei…

- Consilierii judeteni au aprobat, ieri, in unanimitate bugetul judetului Suceava pentru acest an. Veniturile prognozate sunt de 452 de milioane de lei, iar suma pentru cheltuieli, de 529 milioane lei. Presedintele CJ, Gheorghe Flutur, a propus si plenul deliberativului a aprobat ca deficitul de 76,6…