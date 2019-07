"In cea mai recenta actiune din cadrul proiectului Igiena Crisului, am identificat, impreuna cu Salvamont si reprezentantii firmelor de rafting, nu mai putin de 15 rampe de lansat gunoiul in Cris pe o lungime de 24 kilometri de curs de apa. Ideea a fost sa identificam zonele cu probleme si am stabilit ca in proiectul-pilot pentru Crisul Repede sa intre comunele Bulz, Bratca, Suncuius, Vadu Crisului. Crisul Repede este un obiectiv turistic, vizitat in timpul verii de mii de turisti care practica sporturile nautice. Ori nu acceptam ca acest rau sa fie folosit ca o ghena", a declarat joi, pentru…