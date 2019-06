PROGRAM. Târgul de carte Alba Transilvana. 6 – 8 iunie 2019, Alba Iulia CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ALBA IULIA PREAMBUL CARAVANA LITERARA ALBA TRANSILVANA, ediția I Miercuri, 5 iunie 2019, ora 18:00 Sinagoga din Alba Iulia PREZENTARE DE CARTE Manuela Breban, Poveștile evreilor satmareni, Editura Ecou Transilvan Rodion Markovits, In gradina mamei mele, Editura Kriterion Prezinta: Felician Pop MOMENTE ARTISTICE susținute de Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Invitați: Lia Borza, Manuela Breban, Felician Pop Prezinta: Daniela Floroian JOI, 6 IUNIE 2019 10:00 Accesul publicului la TARGUL DE CARTE ALBA TRANSILVANA, ediția a XII-a 10:45 FANFARA CENTRULUI DE… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba organizeaza in perioada 6-8 mai 2019, la Alba Iulia, Targul de Carte Alba Transilvana. Targul va gazdui joi, 6 iunie 2019, incepand cu ora 12:30, in Sala de evenimente a Casei de Cultura a Sindicatelor, lansarea celui mai recent volum…

- Vineri, 7 iunie 2019, incepand cu ora 17:30, Sala de evenimente a Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia va gazdui lansarea volumului de poezie elegia timpului. un an de poezie (9 decembrie 2016-8 decembrie 2017). Volumul este un adevarat album de colecție, fiecare poem fiind ilustrat de o grafica…

- Zeci de premii si mentiuni au fost obtinute de elevii salajeni la cea de a VIII-a editie a Concursul judetean de recitare din poezia romaneasca, eveniment inclus in cadrul Festivalului „Primavara Poeziei”, editia a XIX-a. Concursul de recitare, avand ca principal scop o mai buna cunoaștere a poeziei…

- Imagini apocaliptice au putut fi surprinse, ieri, deasupra orasului Brad, din judetul Hunedoara. Localnicii s-au speriat la vederea unor nori imensi pe cer, ce pareau ca se rasfrang asupra locuintelor din zona.

- Un fost muncitor de pe platforma petrochimica Borzești (Nicu F.) propune organizarea unei intalniri la Casa de Cultura a Sindicatelor din Onești la care sa participe cei care , deși au lucrat in zone foarte toxice – cu noxe de gaze, nu beneficiaza de nici un drept pentru reducerea varstei de pensionare.…

- Targul Ofertelor, destinat elevilor de clasa a VIII-a, va avea loc la Sala Maximilian a Casei de Cultura a Sindicatelor. La sfarsitul saptamanii, viitorii absolventi de gimnaziu vor putea consulta, intr-un singur loc, oferta educationala a tuturor liceelor din oras.

- Doua femei, in varsta de 29 si 41 de ani, din judetul Prahova, au intrat in casa unei batrane de 81 de ani, din municipiul Brad, sub pretextul ca vor sa-i ofere „de pomana", iar intr-un moment de neatentie al victimei i-au furat dintr-un dulap suma de 23.000 de lei. Cele doua sunt cercetate de politisti.…