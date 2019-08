Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau au decis, marti, extinderea urmarii penale in cazul barbatului care a atacat pacientii din Spitalul de la Sapoca, cat si a urmarii penale in rem sub aspectul infractiunii de neglijenta in serviciu si ucidere din culpa, fapte in legatura cu activitatea…

- Magistratii de la Tribunalul Buzau au decis, duminica seara, internarea nevoluntara a barbatului de 38 de ani care a ucis patru oameni si a ranit alti 9, la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca.

- Nicolae Lungu, barbatul de 38 de ani care a ucis patru pacienți internați la Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca, a fost internat din nou, nevoluntar, la aceeași unitate medicala. Barbatul a fost adus, duminica seara, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau, inapoi la Spitalul de Psihiatrie de…

- Procurorii au inceput urmarirea penala pentru infractiunea de omor calificat in cazul agresorului de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, a anuntat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, procurorul Catalin Radu. "In cauza s-a inceput urmarirea penala sub aspectul infractiunii…

- Biroul permanent al Senatului ar putea include, luni, pe ordinea de zi a plenului, raportul Comisiei juridice privind solicitarea DNA de încuviințare a începerii urmaririi penale în cazul presedintelui Camerei superioare, Calin Popescu-Tariceanu, anunța Agerpres.Comisia juridica…

- Biroul permanent al Senatului a acordat, marti, un nou termen de doua saptamâni Comisiei juridice pentru întocmirea unui raport la solicitarea DNA de încuviintare a începerii urmaririi penale în cazul presedintelui Camerei superioare, Calin Popescu-Tariceanu, scrie Agerpres.…