Problemă de securitate: Utilizatorii WhatsApp, sfătuiţi să-şi instaleze cele mai recente update-uri La inceputul acestei luni, WhatsApp a descoperit un bug de securitate extrem de grav, care permite folosirea functiei de apelare audio pentru instalarea de la distanta a unui spyware.



Cei targetati erau lipsiti de aparare in fata acestui atac, deoarece spyware-ul putea fi instalat pe telefonul lor indiferent daca raspundeau sau nu la apelul audio. Simpla activare a protocolului permitea atacatorului sa instaleze spyware pe telefonul celui apelat, potrivit stiripesurse.



In comunicat, WhatsApp spune ca spyware-ul are amprenta unei companii cunoscute pentru dezvoltarea acestui…

Sursa articol si foto: rtv.net

