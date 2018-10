Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica la Craiova, ca partidul sustine solicitarea sefului statului Klaus Iohannis, care i-a cerut demisia lui Tudorel Toader, insa acest lucru este insuficient, avand in vedere criticile Comisiei de la Venetia pe Legile justitiei si Codurile Penale.

- In PNL este pace doar pe moment. Odata cu intervenția președintelui Klaus Iohannis, in acest partid s-a instalat apatia. Ușurați ca fostul lider de partid a pus in cui intențiile lui Ludovic Orban de debarcare a unor lideri de filiale, cei vizați de acest pericol s-au intors la vechile obiceiuri.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au fost primiti, joi, la Palatul Cotroceni, de catre consilierii prezidentiali Mihaela Ciochina si Cosmin Marinescu,...

- In PNL s-a instaurat armistițiul la intervenția și cererea lui Klaus Iohannis. Cel puțin așa pare, iar situația este de dorit sa fie pastrata pana dupa viitoarele europarlamentare. In fapt, ambele tabere s-au repliat, iși ling ranile și fac pregatiri pentru a-și consolida și extinde influența.…

- Consiliul National al PNL se reuneste sambata la Palatul Parlamentului, iar la sedinta este asteptat si presedintele Klaus Iohannis, dupa ce invitatia i-a fost adresata de liderul formatiunii, Ludovic Orban.

- O parte a conducerii PNL s-a intalnit marti cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice, motivul fiind tensiunile din cadrul formatiunii. Printre cei care au mers sa discute cu seful statului au fost Ludovic Orban, Vasile Blaga, Alina Gorghiu, Cristian Busoi si…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit marti seara cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre tensiunile aparute in ultima perioada in partid. Surse politice sustin ca la intalnire au participat si Vasile Blaga, Alina Gorghiu, Iulian Dumitrescu si Cristian Busoi.

- Au furat startul in cursa pentru Palatul Cotroceni. Cu aproape un an și jumatate inainte de alegerile prezidențiale, actualul președinte, Klaus Iohannis, deja și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat. Un semnal a venit și dinspre Dacian Cioloș, fostul premier tehnocrat, care spune ca…