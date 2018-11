Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a fost prezent, sambata, la un eveniment dedicat contributiei romanesti la dezvoltarea stiintei si tehnicii in Anul Centar, care a avut loc la Ambasada Romaniei din Paris. Cu acest prilej, seful statului a spus, printre altele, ca, in ultimul secol, Romania a trecut prin…

- Unii s-au stins in saracie, tanjind dupa bogația care le-a scapat printre degete, alții au ajuns in inchisoare, doar cațiva au reușit sa dovedeasca in timp ca nu au fost miliardari de carton, dar au parasit scena publica. JR de Romania numara saci de dolari și a murit sarac Ilie Alexandru a fost…

- Astfel, potrivit documentului semnat de Liviu Pleșoianu, scrisoare deschisa a fost trimisa vineri catre ministrul Justiției, ministrul de Externe, Premierul Romaniei, Președintele Senatului, Președintele Camerei Deputaților, Inalta Curte de Casație și Justiție, Procurorul General, Consiliul Superior…

- Novak Djokovic se afla la doar 215 puncte in urma lui Rafael Nadal, liderul actual al clasamentului ATP. Sarbul poate reveni pe primul loc in lume cu ocazia Masters-ului de la Paris. Romania are doar doi jucatori in TOP 300 mondial: Marius Copil (93) și Dragoș Dima (285).

- In zilele noastre, oamenii iși pierd motivația foarte ușor, renunța la locurile de munca și spera intr-o dimineața se vor trezi bogați chiar daca nu depun nici un efort pentru asta. Dar din fericire, nu toți sunt la fel. Povestea lui Traian, un maramureșean simplu care a muncit ani de zile in combinatele…

- Renault va introduce versiuni hibride la cele mai bine vandute modele ale sale, a anuntat producatorul auto francez. Producatorii auto se grabesc sa lanseze modele complet electrice si plug-in hibride pentru a indeplini cerintele europene mai stricte privind emisiile si pentru a evita amenzile…

- Airbus este aproape de finalizarea unui contract gigant cu China, in valoare de 18 miliarde de dolari, pentru livrarea unui numar de 180 de aeronave A320neo, in contextul escaladarii tensiunilor comerciale dintre Beijing si Washington, au declarat, pentru Bloomberg, surse care au dorit sa-si pastreze…

- Simona Halep este onorata dupa succesul de la Roland Garros printr-o marca postala care îi poarta numele. ”Pentru a onora performanța unei mari jucatoare de tenis, Romfilatelia introduce în circulație emisiunea de marci poștale Simona Halep, un campion…