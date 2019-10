Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este constatarea lui Nicolae Robu, primarul Timisoarei, care se declara dusman inversunat atat a garajelor, dar si a tonetelor de tot felul, care nu s-ar potrivi cu filozofia de viata a capitalei Banatului. Constructii gen chioscuri se potrivesc la New Yorl, nu aici, ca acolo e o populatie mare…

- Vești bune in ceea ce privește modernizarea sistemului de transport in comun din Timișoara. Nicolae Robu a anunțat ca proiectul cu finanțare europeana privind achiziția a 44 de autobuze electrice articulate de mare capacitate a fost aprobat. Proiectul are o valoare de peste 30 de milioane de euro și…

- Nicolae Robu a anuntat ca Primaria Timisoara a secmnat contractul de achizitie pentru 54 de noi camere video cu care va vana toti cetatenii rai, care arunca gunoaie pe strazi. Camere respective sunt atat de inteligente incat recunosc orice zona cu risc, recunosc fetele contravenientilor sau obiecte…

- Nicolae Robu anunța ca operațiunea „Garajiada” continua la Timișoara. Edilul-șef susține ca in scurt timp cartierul Soarelui va fi primul din Romania liber de astfel de construcții, dupa ce au fost demolate aproape toate garajele din zona. „Au venit cetațenii sa stam de vorba, sunt mulțumiți, imi adreseaza…

- Nicolae Robu i-a atacat in termeni duri pe șoferii care-și parcheaza mașinile scumpe pe unde apuca prin Timișoara. Astfel, primarul Timișoarei susține ca acești indivizi nu ar avea multa minte daca recurg la aceste gesturi. „Inca ne confruntam cu așa numiții bizoni in oraș. Primesc poze cu mașini din…

- Primarul ne da asigurari ca nu se mai sta bara la bara in trafic prin centrul Timișoarei. Șantierele deschise de primarie au creat minuni pe strazi. De altfel, aproape in fiecare an inainte de inceperea școlii s-a lucrat pe diverse artere, iar la momentul mult-așteptat al finalizarii lucrarilor…

- Șoferii tupeiști care circulau pe strazile din Timișoara fara sa aiba placuțele de inmatriculare pe autoturisme au fost arși la buzunare de polițiști. Intr-o singura zi au fost aplicate amenzi in valoare de peste 15.000 de lei. Acțiunea oamenilor legii a avut loc ieri, in data de 20 august. Pe strazile…

- Visul primarului Nicolae Robu de a realiza o parcare multinivel la aproximativ 800 de metri de Piața Unirii, pe strada Popa Șapca, langa penitenciar, s-a ruinat. Edilul-șef a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca municipalitatea nu are șanse sa ajunga la un acord cu Universitatea de Vest din Timișoara,…